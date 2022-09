In coronatijd werden veel zakenreizen geschrapt. Inmiddels pakken we weer met gemak het vliegtuig. Maar al die (korte) reisjes zijn natuurlijk niet goed voor de planeet. Op Duurzame Dinsdag zoomen we in op zo duurzaam mogelijk op zakenreis gaan. Als je dan toch naar die internationale klant moet, hoe pak je dat dan aan?

Je kunt het vliegtuig nemen naar een zakelijke meeting in het buitenland, maar je kunt ook op de fiets gaan. Dat deed CTO (chief technology officer) Yvonne Beumer van het Engels-Nederlandse cloudbedrijf CTS toen ze onlangs naar het kantoor in Manchester moest. Om die 300 kilometer fietsend af te leggen, moet je natuurlijk wel een conditie hebben. Die heeft Beumer. "Ik ben erg sportief, wielren regelmatig en doe mee aan triatlons."

De keuze om op de fiets te stappen, maakte ze niet alleen vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Ook vanwege de chaos op Schiphol. Beumer: "Ik wilde die drukte graag omzeilen. Toen dacht ik: waarom ga ik niet op de fiets? Dan doe ik ook nog iets goeds voor mijn lijf én de planeet."

Beumer nam de tijd voor haar fietsavontuur. De meeting zou op maandag zijn, maar op vrijdag fietste ze al vanuit het kantoor in Utrecht naar de haven van Europoort waar een boot naar Engeland vertrok. "Die vaart 's nachts en komt 's ochtends vroeg aan in Hull. Op zaterdag heb ik een mooie route genomen, niet de snelste. Daarna heb ik onderweg overnacht en kwam ik zondagmiddag aan in Manchester."

Werkgever bepalend voor reisgedrag werknemer

Fietsend naar een meeting is niet voor iedere zakelijke reiziger, zegt Maarten de Ruiter van duurzame reisaanbieder WeTravelEco. Hoewel hij het initiatief van Beumer bewondert, gelooft hij dat échte verandering in eerste instantie vanuit de werkgever moet zal moeten komen. "Het zijn de werkgevers die het beleid maken. Een werknemer past zijn gedrag daarop aan."

De Ruiter ziet wel dat steeds meer bedrijven voor de trein kiezen, een duurzame optie voor bijvoorbeeld een zakenreis naar Parijs. Maar met de trein reizen is niet altijd per se even aantrekkelijk. "Sommige treinreizen in Europa duren ontzettend lang en zijn alleen al qua reistijd op zakelijk gebied te duur." Bedrijven kunnen ook beginnen bij nadenken of reizen überhaupt wel nodig is, zegt De Ruiter.

Beumer laat weten dat haar werkgever CTS in ieder geval kritisch is op de noodzaak van zakenreizen. "Als bedrijf moet je niet altijd keuzes maken op basis van geld. Je moet ook kijken naar de impact op de samenleving. Vliegen is echt niet altijd de enige optie. Fietsen naar Engeland kost veel tijd, maar je kunt ook met de boot en vanaf daar met de trein verder in plaats van met de fiets."

CO2-uitstoot compenseren door investeringen

Om medewerkers te helpen bij het maken van duurzame keuzes, ontwikkelde het bedrijf een tool die de uitstoot van hun reis berekent. "Vervolgens investeren we in verschillende projecten om onze CO2-uitstoot te compenseren. Hiervoor werken we samen met Climate Impact Partners."

De Ruiter gelooft niet zo in compenseren. Zodra je een (vlieg)reis maakt, is het kwaad al geschied, meent hij. "Je kunt een boom planten ter compensatie van de uitstoot, maar daar heb je pas over twintig jaar effect van. Daarom doneren wij aan projecten die dingen doen die nu al effect hebben, zoals het Ocean Cleanup-project. Dat zouden bedrijven op kunnen nemen in hun reisbeleid: als er dan gereisd moet worden, doen we een donatie aan een dergelijk project."

En denk ook aan de kleine dingen, zegt De Ruiter. Zo kun je naast kritisch zijn op de manier waarop je reist, ook de duurzaamste vliegmaatschappij kiezen. "KLM heeft bijvoorbeeld voor een luchtvaartmaatschappij een behoorlijk goed duurzaamheidsbeleid."

Binnenkort op de fiets naar klanten in Düsseldorf

Maar er zijn meer dingen waar je op kunt letten. "Gebruikt de keuken van het hotel waar je verblijft lokaal geproduceerde producten? Heeft het hotel een recycleprogramma? En neem je zelf een hervulbare waterfles mee in plaats van dat je telkens een plastic flesje koopt? Als iedereen hierin betere keuzes maakt, maken we samen een hoop impact."

Beumer zegt dat ze haar collega's in ieder geval geïnspireerd heeft met haar fietstocht. "Ik hoorde iemand zeggen: 'Als Yvonne op de fiets vanuit Nederland hierheen kan komen, kan ik ook wel fietsend vanuit Leeds naar kantoor gaan'. Ze laten de auto staan, dat is toch weer winst. Mij beviel dit ook zo goed. We hebben ook klanten in Düsseldorf, dus daar ga ik binnenkort op de fiets heen."