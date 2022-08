Of het nu gaat om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers: het overnemen van een bedrijf is niet niets. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Caroline Asselbergs-van Dijl (40) is sinds een jaar CEO van MisterGreen, een leasemaatschappij met elektrische auto's.

Hoe ben je CEO geworden?

"Mark Schreurs en Florian Minderop zijn de oprichters van MisterGreen. Toen het bedrijf groeide, kwamen ze erachter dat ze geen energie kregen van het leiden van de organisatie, maar wel van ondernemen."

"Ik werkte al voor het bedrijf toen Mark en Florian mij vroegen of ik het stokje wilde overnemen. Ik denk dat ik de beste persoon op het juiste moment was. Mijn talent zit wel bij zaken goed organiseren en mensen motiveren. En er was een goede match met de oprichters qua persoonlijkheid en ambitie."

Hebben je eerdere banen je kunnen voorbereiden op deze functie?

"Ik zat hiervoor in het bankwezen en heb sowieso veel verschillende dingen gedaan. Ik heb bij grote corporates gewerkt, maar ook bij beginnende bedrijven. Daar heb ik veel van geleerd. Maar dat geldt ook voor de topsport, ik heb jarenlang op hoog niveau gehockeyd. Als je meedoet aan een kampioenschap is het doel duidelijk: winnen. Loopt het niet lekker, dan kijk je wat je daaraan kunt doen als team en hoe je kunt leren en verbeteren."

"Je leert door topsport ook tot het gaatje gaan en dingen te laten om je doelen te bereiken. Als 'Caroline de topsporter' was ik er bijvoorbeeld niet altijd bij op belangrijke momenten van vrienden en familie. Dat zijn opofferingen om op topniveau te blijven. Dat idee heb ik altijd meegenomen in mijn werk en pas ik nu ook toe in deze functie."

"Als er iets belangrijks speelt bij MisterGreen, neem ik mijn telefoon ook gewoon op tijdens mijn vakantie. Dat hoort erbij. Tegelijkertijd moet je erop blijven letten dat de werk-privébalans goed blijft. De ene dag gaat dat beter dan de andere."

Wat voor directeur ben je voor het personeel?

"Ik gebruik het woord mensenmens niet graag, maar ik heb veel oog voor mensen. Als directeur moet je zien wie een schop onder z'n hol nodig heeft en wie er op eigen houtje wel komt. We zijn met vijftig man, dan is het natuurlijk wel lastig om iedereen goed te leren kennen."

"Wat ik wel kan doen is een cultuur neerzetten en de tone of voice van de organisatie bepalen. Ik werk met een geweldig managementteam. De manier waarop wij samen besturen, is bepalend voor de sfeer en resultaten op kantoor, daarvan zijn we ons bewust."

“Er gaan mensen weg, er komen nieuwe collega's bij en doelstellingen wijzigen. Dat maakt deze functie ook zo leuk, het is continu passen en meten.”

"Mijn taak zit 'm ook in de doelstellingen helder krijgen voor iedereen. Want we moeten het met z'n allen doen. Als CEO ben je bezig met het leggen van de puzzel om je doelen te behalen. Alleen is die puzzel nooit compleet. Er gaan mensen weg, er komen nieuwe collega's bij en doelstellingen wijzigen. Dat maakt deze functie ook zo leuk, het is continu passen en meten."

Ben je iemand met een eigen kantoor of begeef je je liever onder mensen?

"Ik heb niet eens een eigen kantoor, ik zit op een flexwerkplek. Als ik op kantoor ben, dan loop ik vooral veel rond om mensen te spreken. Ik probeer zelf ook open te zijn over mijn eigen sores en de dingen waar ik tegenaan loop. Als je dat doet, nodig je anderen uit om ook hun verhaal te delen. Maar hoe open je ook bent als directeur, er blijven altijd mensen die je spannend vinden. Het helpt wel als je weet wie dat zijn. Zo kun je rekening met hen houden."

"Gelukkig voelt iedereen zich onderdeel van het bedrijf, het teamgevoel is sterk. Ik probeer altijd duidelijk te maken: zonder jou lukt het niet. Daarom vieren we onze successen met iedereen binnen het bedrijf. En één keer in het jaar gaan we met hele bedrijf een week weg, naar locaties waarvan mensen denken dat ze niet te bereiken zijn met een elektrische auto. Zo is het bedrijf een aantal jaar geleden bijvoorbeeld met zes Tesla's naar de Noordkaap gereden."

Wat doe je om te ontspannen?

"Sport is voor mij altijd een belangrijk uitlaatklep geweest. Ik heb onlangs mijn laatste seizoen gespeeld met hockeyveterinnen, ik stop dus met hockeyen. Maar ik blijf wel actief bij de hockeyclub van mijn dochters en ga mijn oude liefde tennis weer oppakken. Verder geniet ik enorm van de weekenden en borrels met vrienden en alle rondrennende kinderen."