Stress op het werk is beroepsziekte nummer één. Zorgen over de gasprijs, de inflatie, en de onrust in de maatschappij maken stressklachten er bij veel werknemers niet minder op. Hoe kunnen werkgevers voorkomen dat personeel uitvalt?

Uit een rondgang van opleidingsinstituut ISBW, onder vijfhonderd managers in Nederland, blijkt dat 60 procent van de managers regelmatig persoonlijke gesprekken voert met werknemers over waar ze tegenaan lopen. Ook zeggen veel managers rekening te houden met de voorkeuren en wensen van medewerkers.

Maar werknemers moeten wel zelf aangeven als er iets speelt, laten de antwoorden zien. Bijna de helft van de managers verwacht dat medewerkers zelf naar hen toekomen als ze problemen ervaren met hun fysieke of mentale gezondheid. Uiteindelijk vindt 45 procent van de managers dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid.

Lars Vissers, algemeen directeur van De Arbodienst, vindt dat percentage behoorlijk laag. "In principe is personeel zelf verantwoordelijk voor welzijn, gezondheid, bewegen, roken, alcoholgebruik, et cetera. Maar alles wat in privésituaties van toepassing is, kan effect hebben op de werkvloer. Daarom is het raadzaam om in ieder geval de dialoog erover aan te gaan."

Preventie wordt steeds belangrijker

Dat moeten werkgevers zeker doen in tijden van krapte, zegt Vissers. "Preventie wordt steeds belangrijker. Je wilt er nu alles aan doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Ondersteun medewerkers daarom op bepaalde gezondheidsthema's. Dat is onderdeel van je zorgplicht als werkgever. Daarnaast wordt het imago van het bedrijf beter als je er veel tijd in steekt en dan ben je dus aantrekkelijker voor nieuwe kandidaten."

Het gaat niet alleen om het aanbieden van yogaklasjes of het invliegen van een gezondheidscoach, zegt Hebe Boonzaaijer, global wellbeing director bij databedrijf Equinix. "Een werknemer moet inderdaad goed voor zichzelf zorgen, maar een bedrijf kan op veel verschillende manieren daarbij helpen."

“Op het werk moeten mensen compleet zichzelf kunnen zijn en daar horen gevoelens ook bij.” Hebe Boonzaaijer, global wellbeing director Equinix

Bijvoorbeeld door coaches of psychologische hulp aan te bieden. Maar Boonzaaijer gelooft ook in ruimte geven aan emoties op de werkvloer, in groepsverband. "Je bent op je werk niet ineens een heel ander mens dan thuis. Aan emoties kun je op de werkvloer ook ruimte geven. Niet de hele dag, dat is niet functioneel. Maar mensen moeten compleet zichzelf kunnen zijn op het werk, en daar horen gevoelens ook bij."

Zo gaat de druk wat meer van de ketel, zegt Boonzaaijer. "Als je met elkaar emoties deelt, kom je sneller door die emotiecyclus heen en kun je weer vol energie aan de slag." Een bijkomend voordeel is dat medewerkers die zich op hun werk veilig voelen, ook eerder met ideeën komen. "En dat is belangrijk om te kunnen innoveren en groeien als bedrijf."

Praat op het werk over wat er in de wereld gebeurt

Boonzaaijer merkt dat werknemers van Equinix, die uit meer dan dertig landen afkomstig zijn, het steeds lastiger vinden om in balans te blijven. "Er gebeurt nu zoveel in de wereld: de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, inflatie, in Amerika waren er een aantal shootings en natuurlijk de ellende rondom de abortuswet. Het helpt als je daarover praat op je werk, want daar ben je toch een groot deel van de dag."

Hebben medewerkers het idee dat ze overal over kunnen praten, dan voelen ze zich meer in balans. "Zo kunnen ze de tegenslagen van het leven makkelijker aan."

“Door hybride werken zie je werknemers minder, daarom is het belangrijk om continu de dialoog op gang te houden.” Lars Vissers, algemeen directeur De Arbodienst

Dat zegt ook Vissers van De Arbodienst. "Je kunt mensen helpen weerbaarder te worden. Mensen komen uit de coronastress en hebben eenzaamheid ervaren, en daar zien we nu de effecten van. De financiële onzekerheid die nu speelt werkt niet ook mee. Als de stress te veel wordt, loopt die emmer over en kan iemand uitvallen."

In de gaten houden waar werknemers tegenaan lopen, is niet altijd even makkelijk. Vissers: "Door het hybride werken zie je mensen veel minder en weet je minder goed hoe het met ze gaat. Daarom is het belangrijk om continu de dialoog op gang te houden."

Daar kun je dan weer metingen voor gebruiken. Equinix laat werknemers daarvoor vragenlijsten invullen. Boonzaaijer: "Het gaat niet om vinkjes zetten, zo van: we zijn goed bezig, dit werkt. Het gaat erom dat je ziet waar je nog meer impact kunt maken en hoe je voor een positieve werkcultuur kunt zorgen."