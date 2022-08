Maatschappelijk belang? Een bijdrage aan het klimaat? Avontuur? Er is maar weinig van terug te vinden in de top 10 van bedrijven waar jongeren graag voor werken. Wat is die aantrekkingskracht van bijvoorbeeld Shell of de Belastingdienst?

Traditionele werkgevers oefenen een grote aantrekkingskracht uit op jongeren, meer dan start-ups of snelgroeiende bedrijven. Dat blijkt uit de periodieke peiling naar baanvoorkeuren van zestienduizend mensen door Intelligence Group, dat is gespecialiseerd in arbeidsmarktdata. Uit de cijfers van afgelopen jaar, tot 1 april 2022, komt de volgende top 10 naar voren voor jongeren tot 30 jaar:

1. Rijksoverheid

2. Politie

3. ING

4. Shell

5. KLM

6. Rabobank

7. Belastingdienst

8. ASML

9. Google

10. Ggz

Wat opvalt is dat maatschappelijk belang, een bijdrage aan een beter klimaat en avontuur in deze lijst grotendeels ontbreken. Hoe zit dat? Jongeren Fleur Donker en Joël Timmerman leggen uit.

Helpen met energietransitie

Fleur Donker (26) heeft bij Shell Verkoopmaatschappij B.V. een traineeship voor drie jaar. Na de Hotel Management School in Maastricht ging ze naar Nyenrode: "Ik wilde daarna ook wel werken bij voedselconcerns Unilever en Kraft-Heinz, maar was nieuwsgieriger naar de wereld van een energieconcern. Iedereen kent deze bedrijven van buiten, maar weinigen van binnen. Ik kan nog zoveel leren.'

Die stap pakte precies zo uit als Donker hoopte. "Er speelt zoveel bij Shell in Nederland waarvan ik geen benul had, en de relaties zijn zo divers, van start-ups tot concerns. Ik raak hier voorlopig niet uitgekeken en uitgeleerd. Er zijn veel mogelijkheden voor verschillende functies."

Toch gelooft Donker niet in een tot in de puntjes uitgewerkte loopbaanplanning: "Iedereen die ik ernaar vraag zegt dat het toeval een grote rol heeft gespeeld. Je kunt beter flexibel en leergierig zijn en deuren openhouden, zeker bij een concern dat zo in beweging is als Shell."

Dat Shell een soms negatief imago heeft, stoort haar niet. "Ik weet veel meer van de ins en outs van dit bedrijf dan mensen die van buitenaf hun oordeel vormen. Daarnaast kan ik de transitie naar klimaatneutraal helpen bewerkstelligen."

“Ik voelde me bij de Belastingdienst snel thuis door de prettige en goede collega's. Ze hebben zoveel vakkennis.” Joël Timmerman, btw-specialist Belastingen

Negatieve beeld ombuigen

Dat imago soms niet overeenkomt met de realiteit, ervaart ook Joel Timmerman (26). Hij werkt bij het Belastingkantoor Groningen als btw-specialist. "Nog steeds staat de Belastingdienst er goed op als werkgever, los van al het negatieve nieuws. Als ik een vervelende vraag krijg, dan antwoord ik dat ik graag een positieve bijdrage wil leveren aan de Belastingdienst en de negativiteit wil helpen ombuigen."

Timmerman koos voor deze werkgever na een studie fiscaal recht aan de Hanzehogeschool. "In mijn studententijd wilde ik graag stage lopen bij een van de vier grote accountantskantoren, maar mijn gemiddelde cijfer was net te laag. De Belastingdienst nam me aan en na drie weken voelde ik me al thuis, vooral door de goede en prettige collega's. Ze hebben veel vakkennis, dat had ik onderschat. Er is inhoudelijk overleg, en de mate van zelfstandigheid en diversiteit zijn heel goed. Ik behandelde al snel btw-vraagstukken over blindentolken, begrafenisondernemers, zonnepanelen en cryptovaluta. En de vele vakantiedagen en andere secundaire voorwaarden spraken me ook aan."

Een stap naar een start-up of scale-up ziet Timmerman zich niet snel maken. "Ik voel me echt op mijn plek, ook door de groep met veel jongere mensen. Daarnaast woon ik met veel plezier in Groningen en zijn veel start-ups in het westen gevestigd."

Ook de ambitie om alsnog bij een van de vier grote accountantskantoren te gaan werken, is er niet meer. "Het liefst werk ik nog lang bij de Belastingdienst, vooral vanwege de verdieping en brede deskundigheid hier - van psychologen tot data-analisten. Ze bieden zoveel mogelijkheden."