Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Roel van de Weijer, die samen met Hayo de Feijter en Freek Wessels cashewnotenbedrijf Johnny Cashew oprichtte.

Ondernemer : Roel van de Weijer

: Roel van de Weijer Bedrijf: Johnny Cashew

Johnny Cashew Leestip: Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony's Chocolonely van Jeroen Siebelink

Ruim de helft van de cashewnotenproductie vindt plaats in Afrika. Zo'n 95 procent van de Afrikaanse noten wordt eerst naar India en Vietnam verscheept, zodat ze daar gepeld kunnen worden. Daarna worden de noten wéér over de hele wereld verscheept, dit keer voor consumptie. Al met al een omweg van 12.000 kilometer.

Deze omreiscashewnoot moet de wereld uit, vinden Van de Weijer en zijn compagnons. Al dat transport kost onnodig veel CO2-uitstoot en voegt in het land van herkomst geen waarde toe. Met het bedrijf Johnny Cashew zorgt Van de Weijer ervoor dat de noten worden gepeld op de plek van de teelt.

“Net als Tony's willen wij de misstanden in de keten aanpakken.”

Waarom heb je het boek van Siebelink gekozen als gouden leestip?

"We hebben Johnny Cashew begin 2020 opgericht, vlak voor de coronapandemie. Een vriend van ons vertelde over de problemen in de cashewnotenketen en die wilden we oplossen. Natuurlijk bleek dat veel ingewikkelder dan we van tevoren hadden gedacht. Tony's Chocolonely begon vergelijkbaar. Ik vind het op heel veel lagen een inspirerend boek."

Is de situatie in de cacao- en cashewnotenteelt dan zo vergelijkbaar?

"De keten is op dezelfde manier ingericht, als een zandlopermodel. Onderaan heb je veel kleine boeren, die nauwelijks onderhandelingsruimte hebben op het gebied van leveringsvoorwaarden of prijzen. In het midden zitten een paar grote partijen die de wereldmarkt domineren en de prijzen bepalen."

"En aan de bovenkant zitten de consumenten, ook weer een hele grote en diffuse groep. Dit zorgt voor veel misstanden in de keten: slechtbetaalde boeren, slechte werkomstandigheden in de pelfabriek en natuurlijk de omreiscashew."

Jullie willen de macht van de grote inkopers breken?

"We willen de keten op een andere manier inrichten, door boeren een sterkere positie te geven en de noten lokaal te pellen. Hierdoor voegen we ook lokaal meer waarde aan het product toe. Om dit voor elkaar te krijgen, hadden we onder andere een Fairtrade-certificaat nodig. Zo'n certificaat toont aan dat de fabriek aan goede arbeidsomstandigheden voldoet en de boeren een eerlijke prijs krijgen."

Is er een markt voor duurzame cashewnoten?

"Zeker. We liggen nu tijdelijk bij Lidl onder het 'Way to Go'-label. Verder werken we samen met Gorilla's en de verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot. We zijn bezig om de productie op te schalen, zodat we de noten onder onze merknaam kunnen verkopen."

"Op termijn geloven we in single origin cashews: noten uit een specifiek gebied met een unieke smaak. Dat is bij chocola en koffie ook een hele nieuwe markt geworden. Verder testen we manieren om de hele cashew waarde te geven, niet alleen het kleine stukje van de noot."

Wat is de belangrijkste les die je uit het boek hebt gehaald?

"Kies je eigen route en de principes waar je voor staat, hoe onmogelijk die soms ook lijken. Net als Tony's willen wij de misstanden in de keten aanpakken. Dat is een kwestie van een lange adem, maar zeker niet onmogelijk."