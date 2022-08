Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Michel (31) die een vergelijkingssite voor (goedkope) treinreizen bedacht.

Wat : Locomocheap, een vergelijkingssite voor (goedkope) treinreizen

: Locomocheap, een vergelijkingssite voor (goedkope) treinreizen Bedenker : Michel Brinkhuis

: Michel Brinkhuis Sinds: 2022

Hoe ben je op het idee voor Locomocheap gekomen?

"Voor vliegtickets zijn er veel sites die aanbiedingen verzamelen. Maar als je met de trein op vakantie wil, bestaat dat bijna niet. Ik heb gekeken of ik de gegevens - die gewoon beschikbaar zijn via de site van de NS - op een aantrekkelijker manier kon aanbieden. Aan de prijs kan ik niet zoveel doen, maar de informatie kan ik wel overzichtelijker presenteren."

Liggen de prijzen van treinkaartjes niet behoorlijk vast?

"Als je bereid bent om 's ochtends vroeg te vertrekken kan dat tientallen euro's schelen. En boek je een kaartje voor morgen naar Parijs, dan is dat veel duurder dan wanneer je nu boekt voor over een maand. Die prijzen worden niet verlaagd bij een last minute, zoals bij andere reizen soms wel het geval is. Dat soort dingen wilde ik inzichtelijk maken."

“Ik begin klein met het uitwerken van een idee, dan deel ik het via sociale media en kijk ik of er feedback komt.”

Hoe pak je het aan als je zo'n idee hebt?

"Ik werk als freelancer in de ICT. Ik heb één grote opdrachtgever en de overige tijd gebruik ik om dingen te programmeren waar behoefte aan is, vaak ingegeven door de actualiteit. Dan begin ik klein met het uitwerken van een idee, deel ik het via sociale media en kijk ik of er feedback komt. In dit geval waren dat heel veel reacties. Ik was anderhalf uur per dag bezig met het beantwoorden van mails en tweets en ik had dagelijks meteen tienduizend bezoekers."

Maar kun je er ook geld mee verdienen?

"In coronatijd maakte ik een afsprakenplanner waar winkels een abonnementje op konden nemen voor een vast bedrag per maand. Daar kon ik makkelijk een verdienmodel aan koppelen. In dit geval ben ik er nog niet helemaal uit wat de handigste manier is. Misschien kan ik iets met zakelijke gebruikers die betalen, waardoor de dienst voor consumenten gratis blijft. Maar de dingen die ik maak kosten tijd en geld, het zou leuk zijn als het zich ook terugbetaalt."

En wat zijn de verdere plannen met deze site?

"De site maakt voornamelijk gebruik van informatie van de NS en in beperkte mate van Deutsche Bahn. Het kan enkele tientjes per maand schelen als je boekt via bijvoorbeeld de Poolse spoorwegen. Maar die websites zijn niet in het Nederlands, dus het is nog even puzzelen hoe ik dat het beste kan toevoegen."

En welke plannen heb je als ondernemer?

"Begin dit jaar heb ik mijn vaste baan opgezegd om meer tijd te hebben voor eigen projecten. Ik hoop dat het ooit een keer lukt om iets te bedenken dat een groot succes wordt en waar ik een bedrijf van kan maken. Ik merk dat je echt focus nodig hebt om iets van de grond te krijgen. Met één dag in de week red je dat niet."