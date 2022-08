Veel bedrijven krijgen door een personeelstekort hun vacatures niet ingevuld, terwijl een grote groep thuiszit vanwege een beperking of een gebrek aan de juiste papieren. Zonde, vinden bedrijven Trustoo en StrateX. Zij zetten de deur wagenwijd open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Platform voor lokale dienstverleners Trustoo heeft 45 mensen in dienst, onder wie een groep met autisme. Deze medewerkers houden zich dagelijks bezig met de softwareontwikkeling van het bedrijf.

Trustoo neemt al sinds de start in 2019 mensen met autisme aan, zegt oprichter Lars Freriks. "In Nederland hebben 300.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zitten bijvoorbeeld hele getalenteerde softwareontwikkelaars tussen die toevallig autisme hebben. Wij vinden dat je verder moet kijken dan iemands beperking."

De krapte op de arbeidsmarkt speelt bij Trustoo dus geen rol in de keuze voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Talent komt uit allerlei hoeken en gaten

Dat is wel het geval bij StrateX, een bedrijf dat gespecialiseerd is in workforcemanagement. "Het is voor ons in deze tijd erg lastig om experts voor onze functies te vinden. Ze zijn vaak al weggekaapt of werken op zzp-basis tegen hoge tarieven", zegt Paul Likumahua, hoofd Client & Business Services.

Daarom besloot StrateX de deuren open te zetten voor mensen die het bedrijf anders niet zo snel zou kiezen. "We hebben besloten om zelf talent op te leiden voor bepaalde functies."

“Dit zijn mensen met geweldige talenten. Het enige wat jij moet doen, is het beste in ze naar boven halen.” Lars Freriks, oprichter Trustoo

Dat talent komt uit allerlei hoeken en gaten. Soms worden ze aangedragen door werknemers of door de CEO zelf. "Onze CEO zat in de taxi en had een leuk gesprek met de chauffeur. Die vertelde dat hij wiskunde had gestudeerd in zijn land van herkomst, maar dat zijn diploma in Nederland niets waard was. Wij hebben hem een kans gegeven."

In die geest is StrateX ook een samenwerking aangegaan met HackYourFuture, een organisatie die vluchtelingen leert programmeren. Likumahua: "Een van de mensen uit dit programma werkt nu bij ons. We willen de drempel zo laag mogelijk maken om binnen te komen bij ons. Het enige wat je nodig hebt, is talent om iets te leren, motivatie en de juiste houding."

'Alleen een duidelijk plan is nodig'

Maar dat vraagt soms wel om wat extra geduld van de werkgever, zegt Likumahua. "Het leren gaat niet bij iedereen even snel. De een heeft er een paar maanden voor nodig en de ander een jaar. Daarnaast moet je soms ook eerlijk zijn en toegeven dat het toch niet gaat werken."

Freriks is ontzettend tevreden over de ontwikkelaars binnen zijn bedrijf. "Natuurlijk moet je kritisch blijven op hun werkhouding. Je moet zeker weten dat ze begrijpen dat je als werknemer bepaalde verantwoordelijkheden hebt, zoals je houden aan bepaalde werktijden. Maar als alles eenmaal goed gaat, blijken ze vaak heel leergierig. We hebben een ontwikkelaar die uiteindelijk is doorgegroeid naar de functie van customersuccessmanager. Het enige wat ze eigenlijk nodig hebben, is een duidelijk plan."

Ook de familieleden van de medewerkers met autisme zijn vaak blij met de kans die Trustoo geeft, zegt Freriks. "Autisme gaat vaak samen met een gameverslaving; wij halen ze als het ware van de bank. Hier ontmoeten ze gelijkgestemden en doen ze sociale contacten op. Ik heb weleens een huilende moeder aan de lijn gehad die heel blij was met wat we voor haar zoon hebben betekend."

Je loopt geen risico als werkgever

Voor zulke reacties doet StrateX het ook. "Als je mensen een kans geeft, krijg je daar zoveel voor terug. Mensen zijn loyaal, maar er ontstaat ook een soort familiegevoel: het versterkt de band tussen medewerkers enorm als je elkaar helpt", zegt Likumahua. Daarnaast werkt de mix van ervaren en minder ervaren personeelsleden goed: "Ze kunnen van elkaar leren. Mensen met een andere achtergrond brengen nieuwe ideeën mee."

Freriks zou eigenlijk nooit anders meer willen. "Dit zijn mensen met geweldige talenten. Het enige wat jij moet doen, is het beste in ze naar boven halen. En uiteindelijk loop je als werkgever geen risico. Neem je mensen met een Wajong-uitkering aan, dan krijg je loonkostensubsidie vanuit de overheid. Dan heb je dus eigenlijk geen reden om het niet te doen."