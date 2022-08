Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is niet niets. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Sanne ten Brink (42) is sinds juni directeur van kunstinstelling Brutus in Rotterdam.

Hoe ben je directeur geworden?

"Na mijn afstuderen wilde ik graag de praktijk in en ben ik eerst bij de James Goodman Gallery en PS1 - onderdeel van het MoMA - in New York gaan werken. Toen ik terugkwam, begon ik aan een stage bij ING op de afdeling Art Management. Na zeventien jaar zat ik er nog en was ik doorgegroeid tot hoofd van de afdeling. Ik hield me bezig met het wereldwijde kunst- en cultuurbeleid van de bank. Dat was een ontzettend leuke tijd."

"Maar ik merkte dat mijn werk in herhaling begon te vallen, elk jaar kwamen dezelfde projecten weer terug. Ik was toe aan iets nieuws, maar ik wilde de tijd nemen om na te denken wat dat moest worden. Twee weken nadat ik weg was, werd ik al gebeld door kunstenaar Joep van Lieshout met de vraag of ik wilde solliciteren als directeur bij zijn kunstinstelling Brutus."

Waarom heb je ja gezegd?

"Brutus is een artist driven playground, makers krijgen echt complete vrijheid en kunnen groots uitpakken. Nergens anders in Nederland vind je zo'n plek. Bij ING was kunst natuurlijk nooit de corebusiness. Ik moest alle keuzes altijd uitleggen en legitimeren. Hier draait het wél om de kunst en staan de kunstenaars centraal, dat vind ik heel tof."

Vond je het spannend om weg te gaan bij de bank?

"Ik vond het ontzettend spannend om deze stap te nemen, het voelde als een sprong in het diepe. Tegelijkertijd was ik nog voor een andere baan benaderd, meer in het verlengde van ING. Maar uiteindelijk besloot ik vol voor het avontuur te gaan. Na twee maanden kan ik wel zeggen dat het nooit saai is hier."

"Momenteel hebben we een gigantische tentoonstelling, Wild Summer of Art, met 180 totaal verschillende Rotterdamse kunstenaars. Op de twee grote openingen kwam beide keren vijftienhonderd man af. Hetzelfde gebeurde bij de Museumnacht; we hadden gerekend op zo'n vijftig bezoekers, maar het werden er vijfhonderd. Dan moet je behoorlijk schakelen."

Is het hierdoor een zware functie?

"Nee dat niet, ik word er juist ontzettend gelukkig van en die dynamiek geeft ook energie. We bereiken hier écht een divers en nieuw publiek. Het is mooi om te zien dat zo veel verschillende mensen van kunst genieten."

"Directeur zijn is voor mij over het algemeen niet heel zwaar. In mijn vorige functie was ik hoofd van een afdeling en stuurde ik ook een team aan. Aan de andere kant: er kan nog van alles op me afkomen de komende tijd. Het helpt als je nieuwsgierig bent en openstaat voor vernieuwing. Daarnaast word ik natuurlijk fantastisch geholpen door mijn team."

“Die financiële verantwoordelijkheid voelt soms wel zwaar. Maar het is wat het is, dit hoort er ook bij.”

Waar liggen de uitdagingen voor jou?

"Mijn doel is om Brutus op de kaart te zetten. Eerst in Rotterdam, dan landelijk en vervolgens internationaal. Door een toegankelijke programmering en door bijvoorbeeld met festivals samen te werken. Dan wordt de drempel echt laag om met kunst in aanraking te komen."

"Een andere uitdaging blijft natuurlijk de financiën. Bij de bank werkte ik met vaste budgetten. Nu begin ik met een budget dat ik moet zien aan te vullen met subsidies. Je wil van alles organiseren, maar moet er wel voor zien te zorgen dat het budget er komt. Die financiële verantwoordelijkheid voelt soms wel zwaar. Maar het is wat het is, dit hoort er ook bij."

Wat doe je om te ontspannen?

"Ik vind het heerlijk dat ik nu op de fiets naar mijn werk kan. Ook sport ik veel. Ik probeer vaak na het werk nog even een rondje om de Kralingse Plas te rennen of te zwemmen - of het nu zomer of winter is. Zo kan ik even rustig de dag doornemen in mijn hoofd en reflecteren op wat er allemaal is gebeurd. Het helpt ook om de dingen waar ik tegenaan loop te bespreken met mijn man of met vrienden. Dat is erg prettig."