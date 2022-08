Een bedrijf beginnen naast een vaste baan is al pittig op zich. Maar wat als je daarnaast ook een gezin runt? Vooral vrouwen die een bedrijf willen beginnen, twijfelen nog weleens of ze die drie dingen met elkaar kunnen combineren. Een beginnend ondernemer en een coach voor ondernemende moeders leggen uit hoe je alle ballen in de lucht houdt.

Marlin Goethals heeft een gezin met twee jonge kinderen en werkt 32 uur in de week als accountdirector bij een pr- en contentmarketingbedrijf. Sinds kort is ze ook zelfstandig slaapcoach voor baby's en kinderen.

"Mijn zoontje sliep erg slecht. Ik was voor het eerst moeder en had geen idee hoe ik het allemaal moest aanpakken. Toen vond ik een hele fijne methode die mijn zoontje erg heeft geholpen: de Droomritmemethode. Ik wilde andere ouders helpen die met hetzelfde probleem te maken krijgen", vertelt Goethals.

Onlangs slaagde ze voor een verkorte hbo-opleiding voor slaapcoaches en nu wil ze haar bedrijf De Slaapfee voorzichtig gaan uitbreiden. Daarvoor reserveert ze de middagslaapjes van haar kinderen op haar vrije dag en een paar avonden in de week. "De een gaat 's avonds sporten of netflixen, ik ben graag bezig met mijn bedrijf."

Carolien Vennema komt als coach voor ondernemende moeders veel vrouwen tegen die niet weten of ze volledig voor hun eigen bedrijf moeten gaan.

"Ze voelen grote verantwoordelijkheid voor het gezin. Het is een ouderwetse gedachte en in een hoop gezinnen zijn de rollen gelijk verdeeld, maar veel vrouwen hebben het idee dat ze tekortschieten als ze er niet volledig zijn voor hun kinderen."

Slim om je baan ernaast te houden

Vennema weet hoe het is om als moeder een bedrijf te starten. Zes jaar geleden kreeg ze haar eerste kind, maar ze wilde ook graag gaan ondernemen. "Ik wilde meer vrijheid in mijn werk, daar paste een baan in loondienst niet bij." Gaandeweg leerde Vennema meer over het ondernemerschap en ontdekte ze wat goed voor haar werkt. Die kennis besloot ze te gebruiken om andere moeders die willen ondernemen te helpen.

Je baan opzeggen hoeft echt niet meteen, weet Vennema. "Veel ondernemerscoaches zeggen altijd dat je er volledig voor moet gaan, maar daar geloof ik niet in. Het is zelfs beter om je baan ernaast te houden. Zo kun je geld sparen en dat in je bedrijf steken. Daarnaast geeft een vaste baan meer zekerheid en ruimte om fouten te maken als beginnend ondernemer, omdat er geen financiële druk op ligt."

Ook kun je je inkomen gebruiken om een potje te maken voor de eerste maanden als zelfstandige. Vennema: "Dan kun je jezelf in ieder geval uitbetalen als je volledig gaat focussen op je bedrijf." Je moet de knoop wel een gegeven moment doorhakken. Zijdelings blijven ondernemen levert uiteindelijk geen voldoening op. "Als je het gevoel krijgt dat je van je onderneming zou kunnen leven, moet je ervoor gaan."

Ga in gesprek met je partner, betrek je kinderen erbij

Maar dan moet het hele gezin er wel achter staan. Al voor je begint met ondernemen, zegt Vennema. "Ga in gesprek met je partner, bespreek de rolverdeling en bekijk hoe jullie ervoor kunnen zorgen dat jij een paar avonden in de week aan je onderneming kunt werken."

Betrek je kinderen er ook bij. Vertel ze waarom je 's avonds of op zaterdagochtend achter de computer zit. "Leg uit dat je je droom achternajaagt en dat jullie daar over een tijdje profijt van hebben. Ik heb nu alle tijd voor ze en ben een gelukkige moeder."

Goethals ziet ook dat de steun van haar partner en de rest van haar familie onmisbaar is. "Mijn verloofde gunt het me. Maar voor hem is het ook niet altijd even makkelijk. Hij werkt ook hard en heeft zijn sportavonden. Tijd samen moeten we echt plannen. Hetzelfde geldt voor leuke dingen doen met vriendinnen, maar dat moest sowieso al sinds de kinderen."

Stoppen met haar baan zodat er meer ruimte komt, wil Goethals voorlopig nog niet. "Ten eerste omdat ik mijn werk nog veel te leuk vind. Daarnaast wil ik eerst de basis van mijn bedrijf goed hebben, daarna zien we wel verder."