Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Rik Breur, die scheepscoatingbedrijf Finsulate oprichtte.

Ondernemer : Rik Breur

: Rik Breur Bedrijf: Finsulate

Finsulate Leestip: The Lean Start-up: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses van Eric Ries

Het is een product waar de meesten waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord: een anti-aangroeicoating. Deze coating moet de aangroei van mosselen, zeeslakken en wieren op de onderkant van vaartuigen tegengaan. De aangroei op een romp zorgt namelijk voor meer weerstand, waardoor het schip langzamer vaart of meer brandstof nodig heeft voor dezelfde snelheid.

De conventionele anti-aangroeicoating heeft een enorme milieu-impact. Bij het slijten van de verf komen niet alleen biociden vrij, die de planten en beestjes in het water vergiftigen, maar ook microplastics. Met een jaarlijks gebruik van 100 miljoen liter is anti-aangroeicoating de derde grootste bron van microplastics in het milieu (na autobandenslijtsel en zwerfafval).

Breur heeft daarom een duurzame variant ontwikkeld. Finsulate werkt met dunne nylon haartjes die goed vastzitten op de onderkant van de boot, zodat de aangroei niet kan hechten. Zijn oplossing lijkt het meest op een zee-egel of de vacht van een zoogdier.

“Met de voorloper van dit bedrijf ben ik failliet gegaan. Daarna ben ik veel bescheidener opnieuw begonnen.” Rik Breur, ondernemer

Waarom heb je het boek van Ries gekozen als gouden leestip?

"Ik heb geen tijd om te lezen maar dit boek heeft me erg geholpen bij mijn bedrijf, al heb ik het niet uitgelezen. Ik ben al flink wat jaren onderweg met dit idee, het is twintig jaar oud. Met de voorloper van dit bedrijf ben ik failliet gegaan. Daarna ben ik veel bescheidener opnieuw begonnen. In dit boek zag ik mijn aanpak bevestigd."

Wat deed je anders na het faillissement?

"Als start-up is het heel verleidelijk om veel geld te investeren, in mijn geval vooral in onderzoek en ontwikkeling. Na het faillissement heb ik bijna alles zelf gedaan, niets uit handen gegeven. Dan maak je bij elk project winst en kun je langzaam groeien. Zo blijf je ook onafhankelijk van investeerders."

Was je afhankelijk geworden van investeerders?

"In het eerste bedrijf hadden we op een bepaald moment investeerders met aandelen. Daarmee geef je de controle over het bedrijf gedeeltelijk uit handen. Ik had een conflict met mijn compagnon, dat zo hoog opliep dat een van ons moest vertrekken. De investeerders steunden mij, maar daarna voelde het toch alsof ik aan de leiband liep en dat wilde ik niet meer. Ik ben een eigenwijze ondernemer die zeker openstaat voor advies, maar ik moet wel de eindbeslissing kunnen nemen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan alle innovatieve ondernemers en misschien ook wel grote bedrijven die met nieuwe dingen bezig zijn. Het boek gaat onder andere over de vraag waarom het vaak misgaat met start-ups. Veel ondernemers definiëren hun product nog te breed, terwijl je een duidelijke focus moet hebben, een helder doel waar je naartoe wilt."