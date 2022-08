Welke ondernemer wil nu niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Lars bedacht een sensor en app waarmee je je vooruitgang in de sportschool kunt bijhouden.

Wat: Gymstory, een digitaal fitnessplatform dat via sensoren op fitnessapparatuur bijhoudt hoeveel progressie je boekt



Lars van der Wal Sinds: 2018

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Fitness is de grootste sportactiviteit in ons land, ruim twee miljoen Nederlanders hebben een sportschoolabonnement. Maar mensen vinden het lastig om hun resultaten bij te houden. Het gaat bijna allemaal analoog, met opschrijfboekjes en invulformulieren. Bijna niets in de sportschool is digitaal, alleen de cardioapparaten. Terwijl je voor buitensporten als hardlopen en wielrennen wél digitale middelen hebt. Denk bijvoorbeeld aan trackingapps."

"Toen ik wilde afvallen, ontdekte ik hoe handig een hardloopapp is. In de sportschool lukte het me maar niet om fitter te worden. Maar toen ik met die app begon, raakte ik in korte tijd 15 kilo kwijt. In de sportschool kun je natuurlijk een personal trainer inhuren die je kan helpen, maar niet iedereen wil of kan dat betalen. Toen dacht ik: daar moet toch iets op te verzinnen zijn."

Van een idee naar een product: hoe gaat dat in z'n werk?

"Ik wist dat er een sensor moest komen die kan registreren hoeveel gewicht je verplaatst en hoe vaak je dat doet, maar ik ben zelf niet technisch. Toen ben ik gaan rondvragen bij vrienden van de middelbare school van wie ik wist dat ze naar technische universiteiten waren gegaan. Een van die vrienden, Mathieu Wernsen, zag wel wat in het idee. Met Michael Fahim is het team compleet, hij ontwerpt de software. Zo hebben we samen een sensor ontwikkeld die op apparaten in de sportschool geplaatst kan worden. En een app die daarmee kan communiceren."

"We hebben eerst een jaar lang tests gedaan. Inmiddels zijn we zo ver dat het platform klaar is voor de markt. Ook hebben we een sportketen gevonden die met ons wil samenwerken. Daar gaan we sensoren op apparaten installeren."

“Ik zie nooit beren op de weg, ik denk altijd in mogelijkheden.”

Is het proces altijd even soepel gegaan?

"Sinds de coronacrisis is er een groot tekort aan computerchips. Daardoor is er veel meer tijd gaan zitten in de productie van de sensoren. Ook zijn de kosten van de chips een aantal keer flink gestegen. Dat hadden we niet zien aankomen. Het maakt je wel creatief, want je wil een goedkopere oplossing vinden."

"Uiteindelijk zie ik nooit beren op de weg, ik denk altijd in mogelijkheden. Vanaf het begin heb ik altijd gedacht dat dit wat zou worden. Ons product is schaalbaar, we kunnen eenvoudig groeien. Onze inspiratie is Strava, hun hardloop- en fietsapp wordt inmiddels wereldwijd door 100 miljoen mensen gebruikt. Als wij al 10 procent van dat aantal gebruikers krijgen, is het een groot succes."

Wat heeft het ondernemerschap je tot nu toe geleerd?

"Voor ik hiermee begon, heb ik bij grote bedrijven gewerkt. Daar had ik veel minder vrijheid om mijn werk zelf in te vullen. In een beginnend bedrijf doe je bijna alles zelf en leer je continu nieuwe vaardigheden, dat vind ik heel leuk. Nu weet ik hoe het is om écht plezier te hebben in je werk. Tijdens mijn vakantie had ik alweer zin om aan de slag te gaan, dat had ik voorheen niet."

“Het mooie aan Nederland is dat het een perfecte markt is om je product te testen.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?

"Ons platform wordt binnenkort officieel gelanceerd, vanaf dan gaan we echt los. Ik verwacht dat het een gekkenhuis wordt en dat we veel meer sensoren moeten produceren. We weten dat dat veel tijd kan kosten en de sensoren moeten ook nog geïnstalleerd worden."

"Als alles loopt zoals we hopen, willen we uiteindelijk ook de grens over. In Nederland is er slechts een klein aantal sportketens die de middelen hebben om te innoveren. Het mooie aan Nederland is wel dat het een perfecte markt is om je product te testen. Als het hier lukt, weet je dat het in andere Europese landen waarschijnlijk ook gaat aanslaan."