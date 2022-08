Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Tom Niekamp, die watertappuntenbedrijf KRNWTR+ oprichtte.

Ondernemer : Tom Niekamp

: Tom Niekamp Bedrijf: KRNWTR+

KRNWTR+ Kijktip : Tapped van regisseurs Stephanie Soechtig en Jason Lindsey

: Tapped van regisseurs Stephanie Soechtig en Jason Lindsey Leestip: De Machine: In de ban van Booking.com van Joris Kooiman, Merijn Rengers en Stijn Bronzwaer

De kwaliteit van kraanwater in Nederland behoort tot de beste van de wereld. Toch zijn de flessen mineraalwater niet aan te slepen, vooral in de horeca en het bedrijfsleven. Onnodig en ontzettend slecht voor het milieu, vind Tom Niekamp.

Daarom richtte hij in 2010 KRNWTR+ op, om fleswater de horeca uit te krijgen. Inmiddels levert hij ook watertappunten voor scholen, horeca en kantoren. Ook levert hij siropen, om frisdrank mee na te bootsen. De frisdrankindustrie is is namelijk het volgende doelwit.

Waarom heb je de documentaire van Soechtig en Lindsey gekozen als kijktip?

"Deze documentaire zag ik in 2009 op het International Documentary Filmfestival in Amsterdam. De docu gaat over de milieuvervuiling door de fleswaterindustrie. Het gebruik van plastic flessen leidt niet alleen tot zwerfafval en plasticsoep, de documentairemakers laten ook zien dat fleswater in 40 procent van de gevallen gewoon gefilterd kraanwater is."

"De documentairemakers richten hun pijlen vooral op Nestlé en PepsiCo, die ontzettend veel geld verdienen aan de verkoop van fleswater. Maar water is een mensenrecht en zou voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn."

De documentaire was de aanleiding voor jouw bedrijf?

"Inderdaad. Ik vond het van de gekke dat we in Nederland op zo veel plekken fleswater (ver)kopen. We begonnen een beweging om kraanwater in de horeca op de kaart te zetten. Restaurants kunnen er dan nog steeds wat geld voor vragen als ze willen."

"Vervolgens gingen we watertappunten aanbieden. Het water wordt extra gefilterd en er kan koolzuur aan worden toegevoegd voor prik. Nu willen we ook de frisdrankindustrie overbodig maken, met siropen ter vervanging van cola en sinas."





Waarom heb je het boek over Booking gekozen als leestip?

"Een van de punten die ik uit het boek heb gehaald, is hoe belangrijk het is dat je continu de impact meet van jouw bedrijf. Dat doen we bijvoorbeeld met sensoren in de tappunten die meten hoeveel water er wordt getapt. Deze gegevens zijn belangrijk voor ons en voor onze klanten. Die vinden het fijn om een duurzaamheidsrapport te krijgen waarin staat hoe ze het doen."

Maakt het nog uit dat jullie een social enterprise zijn in plaats van een winstgedreven bedrijf?

"Het uitgangspunt is anders, maar we lopen wel tegen vergelijkbare dingen aan. Om te kunnen groeien hebben we geld nodig. Nu zijn we al een tijdje extra geld aan het ophalen. Dat lukt best aardig omdat we een sympathiek bedrijf zijn. Maar het is wel iets waar je continu mee bezig moet zijn."