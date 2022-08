Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is niet niets. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Davy van Iersel (46) is sinds januari dit jaar directeur van ICT-bedrijf Fujitsu in Nederland.

Hoe ben je directeur geworden?

"Voordat ik echt begon met werken, was ik bezig om professioneel wielrenner te worden. In die wereld leer je dat het lastig is om de top te bereiken als je niet bereid bent dingen daarvoor te laten. Ik ben iemand die als hij iets wil, die extra stap zet. Die houding heeft me in mijn loopbaan geen windeieren gelegd."

"Ik ben mijn carrière ooit als consultant begonnen. Maar mensen aansturen paste veel beter bij me. Dus toen ben ik aan de slag gegaan als projectleider, later als afdelingsmanager. Vanaf toen heb ik alleen maar managementfuncties gehad in de IT. Uiteindelijk werd ik gevraagd om directeur te worden van Fujitsu."

Waarom wilden ze je graag hebben?

"Ik had veel kennis van de markt. Maar ik heb ook laten zien dat ik de juiste energie heb om een bedrijf te laten groeien. Fujitsu is een groot internationaal bedrijf. Mij is gevraagd om meer de connectie op te zoeken met de kantoren in andere landen. We kunnen namelijk veel van elkaar leren. Door mijn open mind ben ik goed in mensen met elkaar verbinden."

Wat voor directeur ben je?

"Ik geef het team graag het vertrouwen en de energie om het zelf te doen. Iedereen is goed in wat hij of zij doet. Maar mensen moeten wel de vrijheid voelen om dat te laten zien. Ik ben ook veel bezig met de boel bij elkaar te houden en probeer rekening te houden met ieders belangen. Daarvoor is het belangrijk dat je in gesprek blijft met medewerkers. Je mag altijd bij mij aankloppen, klagen is ook prima. Maar dan zal ik wel aan je vragen: wat zou je er zelf aan kunnen doen?"

"In Nederland werken we met zeshonderd man, dan is het lastig om iedereen tevreden te houden. Maar ik leg altijd uit waarom ik iets doe; je moet werknemers meenemen in de beslissingen die je neemt. Dan voelen ze zich meer verbonden en zijn ze eerder bereid een stapje extra te zetten."

Ben je nog problemen tegengekomen?

"Toen ik net begon, hadden we nog te maken met de coronamaatregelen. Tijdens het thuiswerken was ik aan de keukentafel papa, maar op zolder in mijn kantoor directeur. Het was zoeken naar de juiste balans. Daar worstelde iedereen binnen het bedrijf mee. Samen hebben we gekeken wat de beste manier is om daarmee om te gaan. Ik ben blij dat we nu weer naar kantoor mogen."

Laat jij je gezicht dagelijks zien op de werkvloer?

"Ik ben Brabander, dus ik ben van de gastvrijheid en openheid. Dat probeer ik uit te dragen in dit bedrijf. In ons vorige gebouw had ik een eigen kantoor dat ik af kon sluiten. Dat wil ik niet meer. Laat mij maar gewoon in de kantoortuin zitten. Ik ga ook gerust naast anderen zitten werken."

"Mensen komen nu twee tot drie dagen naar ons kantoor, dat we hebben ingericht als clubhuis. We hebben ook een bar met lokaal gebrouwen bier. Als er iets te vieren valt, vieren we het. We organiseren ook regelmatig uitjes. Zo hebben we laatst een barbecue gehad met silent disco en pubquiz."

Wat doe je om tot rust te komen na het werk?

"Ik ben nog steeds fervent fietser en vind het heerlijk om een rondje te rijden ter ontspanning. Mijn vrouw zegt altijd dat ik best wel eens nukkig kan zijn, maar dat dat overgaat als ik ga wielrennen. Ook word ik blij van bij mijn gezin zijn en af en toe een biertje drinken met mijn vrienden. In mijn contract staan geen bepaald aantal werkuren, alleen dat ik er alles aan moet doen om het bedrijf te laten floreren. Maar je moet wel weten wanneer te stoppen. Als het werk het toelaat, moet je je rust pakken."