Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Wobbe van Zoelen, die horecazaak Anne&Max oprichtte.

Ondernemer: Wobbe van Zoelen

Bedrijf: Anne&Max

Leestip: De hemel verslinden van Paolo Giordano

Horecaondernemer Van Zoelen deed al aan duurzaamheid ver voordat het hip was. Bij Anne&Max krijgen klanten al zeventien jaar biologische koffie en thee voorgeschoteld. Het gebak, de lunch en high tea zijn eveneens 'planeetaardig'. Inmiddels zijn er zelfs plannen voor een voedselbos.

Waarom heb je het boek van Giordano gekozen als gouden leestip?

"Ik heb niet zo veel met managementboeken, dat vind ik vaak nogal 'trucjesboeken'. Ze gaan altijd over bedrijven die een bepaald trucje succesvol hebben toegepast en geven een stappenplan hoe je dat ook kunt doen. Er staan nooit bedrijven in waarbij dat trucje niet succesvol was. Hoewel ik door de jaren heen veel managementboeken heb gelezen en er het nodige van heb opgestoken, haal ik mijn inspiratie toch meer uit romans."

"Het boek van Giordano gaat over drie jongensvrienden en een meisje die samen een voedselbos oprichten en daarvan proberen te leven. Een van de thema's is het spanningsveld tussen stad en platteland en de verschillende snelheden die daarbij horen. Een ander thema is vriendschap en hoe die door de jaren heen verandert en onder druk kan komen te staan."

“Nu duurzaamheid volop in de belangstelling staat, doet ons verhaal er ook meer toe.”

Wat betekent het boek voor jouw bedrijf?

"Het weerspiegelt de tijdsgeest, door de tegenstelling tussen verschillende snelheden van leven. Oude ideeën die soms langzaam zijn, zoals een voedselbos, zijn nu opeens weer relevant en in opkomst. Misschien zijn ze zelfs wel een oplossing voor het stikstofprobleem."

"Nu duurzaamheid volop in de belangstelling staat, doet ons verhaal er ook meer toe. In het begin hebben we er bewust niet over gecommuniceerd, omdat het als oubollig werd gezien. Nu zegt zelfs de overheid dat biologisch de weg vooruit is voor de landbouw."

Na al die jaren krijg je gelijk?

"Een van de lessen uit het boek is dat je altijd opnieuw kunt en soms zelfs móét beginnen. We moeten sowieso vooruit, maar de oplossing ligt in samen. Ondanks alles wat er is gebeurd, gaan de vrienden in het boek toch samen verder. Dat geldt ook voor de maatschappij. We zullen er samen uit moeten komen."

Hoe kom je er samen uit als de tegenstellingen zo groot zijn?

"Veel dingen zijn niet zo zwart-wit als ze van tevoren lijken. De verbinding tussen mensen vormt de kracht waarmee ze elkaar weer kunnen vinden. Het klinkt vast cliché, maar daar geloof ik wel in."

"Het boek gaat voor mij ook over de vraag waar je goed aan doet, hoe je de juiste keuzes maakt. Daar heb ik bij Anne&Max elke dag mee te maken. Ik wil klanten ontzorgen en tegelijkertijd iedereen in de toeleverketen eerlijk behandelen. Dat betekent dat we duurzame producten inkopen en onze koffie en thee soms direct bij boeren inkopen. Dat kost veel tijd en moeite, maar is het waard."