Iedere keer als er een nieuwe opdracht binnenkomt, slaat je hart over. Je agenda zat al zo vol. Maar een klus afwijzen kan als ondernemer behoorlijk lastig zijn. Want wat als je daardoor zonder opdrachten komt te zitten? Die angst is waarschijnlijk niet terecht, zeggen twee ondernemerscoaches.

Altijd maar ja zeggen en vervolgens omkomen in het werk. Ondernemerscoach Mira Saia herkent dit als geen ander. Maar ze ziet het ook bij haar eigen klanten. "Daarom was ik zo trots toen iemand die ik coach laatst toch een opdracht afwees. Ze had er geen goed gevoel bij en al meer dan voldoende werk."

Niet met elkaar in zee gaan is dan vaak voor beide partijen beter. Niemand heeft er wat aan als je met twijfel of stress aan een opdracht begint. "Dan ga je half werk leveren. Op die manier komt je talent echt niet tot zijn recht."

1. Voorkom dat je in een financieel gat valt

Maar nee zeggen als je geen tijd hebt of een opdracht liever niet doet, is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat gebeurt er als je die ene klus laat gaan? Henk Ceha, econoom, start-upcoach en eigenaar van Startuptoppers, herkent die angst voor het 'financiële gat'. "Ondernemers nemen een opdracht vaak toch aan, omdat ze bang zijn dat ze zonder klussen en dus ook zonder inkomsten komen te zitten."

“Als je bang bent dat je door iets niet te doen in een financieel gat valt, ben je eigenlijk al niet goed bezig.” Mira Saia, ondernemerscoach

Vooral voor eenpitters is dit een lastig punt, zegt Ceha. "Dan loop je gewoon meer risico. Je kunt het werk niet verdelen onder werknemers. Wat ook niet meehelpt, is dat je vaak geen tijd hebt om nieuwe klanten te zoeken wanneer je druk bent met een opdracht." Om daar tijd voor te maken, is het verstandig om de opdracht uit te smeren over een langere periode. "Doe het ene deel van de opdracht eerst en later pas het andere stuk. In de tijd daartussen werk je aan je acquisitie."

2. Smeer klussen uit over een langere periode

Saia raadt ondernemers aan om klussen zoveel mogelijk over het jaar te verdelen, zodat je ongeveer weet wat er binnen gaat komen en kunt inschatten of je nee kunt verkopen. "Maar eigenlijk moet afwijzen financieel gezien altijd een optie zijn. Als je bang bent dat je door iets niet te doen in een financieel gat valt, ben je eigenlijk al niet goed bezig. Je moet niet afhankelijk zijn van alle nieuwe opdrachten die binnenkomen."

3. Hanteer spoedtoeslagen

Ceha zegt dat veel ondernemers vaak bang zijn om de goede relatie met een klant te verliezen als ze een klus afwijzen. Maar die goede band hoeft er niet onder te lijden. "Als je de opdracht wil maar het nu te druk hebt, hoef je niet per se nee te zeggen. Je kunt ook 'ja, mits' antwoorden. Dat komt heel anders over dan 'nee, tenzij'. Geef aan dat je de opdracht graag aanneemt, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo steek je het veel positiever in. Je zult zien dat de klant dan eerder meegaat in jouw planning."

“Hoge vakantieprijzen in het hoogseizoen zijn we allemaal gewend, dus waarom niet toepassen op je eigen onderneming?” Henk Ceha, start-upcoach

Is het de zoveelste keer dat je opdrachtgever met een lastminuteklus bij je aanklopt? Dan kun je de klant best heropvoeden, zegt Ceha. "Hanteer voor dit soort opdrachten een spoedtoeslag. Hoge vakantieprijzen in het hoogseizoen zijn we allemaal gewend, dus waarom niet toepassen op je eigen onderneming? Als de klant wél rekening met jouw tijd houdt, dan is het ook wel weer slim om korting te geven. Zie het als een soort happy hour."

4. Heb vertrouwen in je eigen expertise

Heeft de klant haast, dan zal hij waarschijnlijk naar een ander stappen. Maar dat heeft volgens Ceha dan niets met jou te maken. "Hij heeft jou niet voor niets gevraagd, hij wil jou het liefst hebben omdat jij de expert bent."

"Opdrachtgevers huren je in omdat je goed bent in wat je doet, betrouwbaar bent en specifieke kennis hebt", vult Saia aan. "Dan hoef je niet bang te zijn dat ze je niet nog een keer vragen. Ook kun je dan prima aangeven dat je bijvoorbeeld eerst opvang voor je kinderen wil regelen of liever pas na je vakantie aan de klus begint."