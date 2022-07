Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Evelyne de Jong, die cadeaupakkettenbedrijf LOCALFAVS oprichtte.

Ondernemer: Evelyne de Jong

Evelyne de Jong Bedrijf: LOCALFAVS

LOCALFAVS Leestip: De Cambridge happiness-profiler: Ontdek je persoonlijke geluksprofiel en kom erachter wat jou echt gelukkig maakt van Patrick van Hees

Als sociale media-marketeer helpt De Jong bedrijven bij hun digitale strategie en interacties op sociale media. Toch kriebelde het al een tijdje om iets meer te doen. Toen kleine ondernemers tijdens de coronacrisis in zwaar weer zaten en cadeaus niet meer 'echt' gegeven konden worden, begon ze een nieuw bedrijf.

Bij LOCALFAVS kun je cadeaupakketten bestellen die door de brievenbus passen. De producten in deze pakketten komen van kleine en duurzame ondernemers. De inhoud varieert van thee, snoep en chocola tot een kraampakket.

“Het bewaken van je grenzen is heel belangrijk, of je nou ondernemer bent of bij een bedrijf werkt.” Evelyne de Jong, ondernemer

Waarom heb je het boek van Van Hees gekozen als gouden leestip?

"Een paar jaar geleden had ik een burn-out, en had ik veel last van negatieve gedachten. Dit boek sprak me erg aan, omdat het de nadruk legt op geluk. Iedereen is op zoek naar geluk en dit boek helpt je erachter te komen hoe je dat kunt verwezenlijken."

"Het begint met een vragenlijst waaruit blijkt op welke punten je kunt groeien, waar ruimte ligt voor verbetering, en op welke punten je verder kunt uitbreiden. Het heeft mij bijvoorbeeld erg geholpen om een dankbaarheidsbrief te schrijven, om stil te staan bij alles wat eigenlijk al goed gaat in mijn leven."

Waar ben je dankbaar voor?

"Ik doe werk dat ik heel leuk vind en werk samen met ontzettend veel leuke leveranciers. Ik ben best creatief en dat kan ik kwijt in dit bedrijf. Ik ga steeds op zoek naar nieuwe producten en stel nieuwe pakketten samen. Dat is een fijne aanvulling op mijn werk als sociale media-coach."

Welke andere les(sen) heb je uit het boek gehaald?

"Het bewaken van grenzen is heel belangrijk, of je nou ondernemer bent of bij een bedrijf werkt. Ook geef ik mezelf meerdere keren per dag een cijfer. Zo kan ik direct ingrijpen als het even wat minder gaat. Om me beter te voelen ga ik soms mediteren, of ik neem even rust."

Waar word jij gelukkig van?

"Ik heb twee honden en daar wandel ik graag mee. Ik houd van sporten en heb fitness weer opgepakt. De auteur benadrukt dat je maximaal drie verbeterpunten tegelijk kunt aanpakken. Je kunt beter geleidelijk aan een gewoonte inslijten dan alles in één keer te willen veranderen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen eigenlijk wel. Er zijn zoveel mensen op zoek naar geluk en dit boek laat zien dat er heel veel manieren zijn om het te vinden. Het is ook handig voor mensen die niet precies weten waar ze gelukkig van worden, die zoekende zijn naar wat ze willen en waar ze blij van worden."