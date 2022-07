Welke ondernemer wil nu niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: is er een kleine op komst, maar wil je niet alle babyspullen nieuw kopen? Julie bedacht een platform waar je alles wat je nodig hebt kan huren.

Wat: Tiny Library, een platform waar je babyspullen kunt huren voor je pasgeboren kind

Julie Munneke Sinds: 2019

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Toen ik mijn eerste kindje kreeg, ontdekte ik dat je heel veel spullen nodig hebt die je relatief kort gebruikt. Ik wilde niet alles nieuw kopen en was op zoek naar een flexibele manier van babyspullen in huis te halen. Niet iedereen heeft iemand in zijn of haar omgeving van wie je spullen kunt overnemen. Toen kwam ik op het idee voor een platform waar je babyspullen kunt huren."

Ben je toen meteen aan de slag gegaan?

"Ik had nog gewoon een drukke baan, op de financeafdeling van Ahold. Eerst heb ik een spaarpotje opgebouwd, zodat ik genoeg geld zou hebben om een bedrijf mee te starten. Ook heb ik een sabbatical genomen om het idee verder uit te werken. Toen ik het vertrouwen had dat het echt wat zou worden, ben ik ervoor gegaan."

“Het voelde een beetje als het doorknippen van de navelstreng. Ik had tien jaar voor dezelfde werkgever gewerkt.”

Was dat niet spannend?

"Het voelde een beetje als het doorknippen van de navelstreng. Ik had tien jaar voor dezelfde werkgever gewerkt. Je koppelt je identiteit toch altijd wel aan je baan en ik had een goed salaris. Het is lastig om daar afscheid van te nemen. Gelukkig was het thuis zo geregeld dat we niet afhankelijk waren van mijn salaris om alle lasten te kunnen betalen."

"In de zoektocht naar investeerders, heb ik meegedaan aan het programma Dragons' Den. De investeerders daar waren enthousiast, maar uiteindelijk is de deal niet doorgegaan. Op financieel gebied heeft de deelname me niet zoveel gebracht, maar het heeft me wel geholpen om mijn pitch scherp te krijgen. En ik heb wat contacten opgedaan. Ik heb inmiddels een aantal fijne investeerders en nu kan ik mezelf voorzichtig ook wat salaris uitbetalen."

Wat vind je het leukst aan werken aan deze onderneming?

"Ik ben bezig met iets op te zetten waar de wereld wat aan heeft. Impact maken, dat miste ik in mijn werk. Als je onze gehuurde producten niet meer nodig hebt, komen we ze halen of stuur je ze terug. Zo liggen babyspullen niet te verstoffen op zolder of hoef je niet op zoek naar opslagruimte. Wij maken de producten schoon en repareren ze waar nodig, op deze manier gaan ze langer mee. De wereld wordt er een stukje beter van, omdat er minder babyproducten gemaakt hoeven worden."

Hoe zijn de eerste drie jaar van jouw bedrijf verlopen?

"Ik heb vaak het idee gehad dat ik tegen de stroom in zwem. Je geeft ontzettend veel, maar krijgt lange tijd niets terug. Je moet energie zien te vinden om door te gaan. Het is heel fijn dat ik nu een stevige basis heb en een heel fijn team. Maar in het begin is het enorm zoeken en leren omgaan met tegenslagen."

“Ik heb mezelf aangeleerd om elke keer terug te gaan naar waarom ik dit eigenlijk doe.”

"Vooral op logistiek gebied liep het stroef. We zochten een partij die de retouren voor ons kon verwerken. Maar voor het schoonmaken en opknappen van babyspullen is specifieke kennis nodig. Veel bedrijven hadden die niet. Nu werken we samen met een partij die al gespecialiseerd was in het schoonmaken van teruggestuurde kinderwagens. Dat gaat erg goed."

Welke lessen heeft het ondernemerschap je geleerd?

"Onder meer dat je moet vertrouwen op je eigen visie. Ik verloor dat vertrouwen soms, maar ik heb mezelf aangeleerd om elke keer terug te gaan naar waarom ik dit eigenlijk doe. Zo haal je er veel meer energie uit voor jezelf en ben je minder afhankelijk van de successen die je behaalt."

"Bedrijfstechnisch heb ik geleerd dat je eerst genoeg klanten moet hebben. Je moet eerst weten of iets werkt voordat je verdergaat. Maar ik heb ook geleerd dat sommige dingen nou eenmaal tijd kosten. Ik ben erg onrustig en wil dat alles morgen werkt. Maar je moet voldoende rust en vertrouwen hebben in een goede afloop."