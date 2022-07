Als beginnende ondernemer sta je er niet altijd bij stil dat de zomer voor minder opdrachten kan zorgen. Bedrijven sluiten soms hun deuren om vakantie te vieren. Wat kun je doen om deze zomerperiode financieel te overbruggen?

Wie als zelfstandig ondernemer samenwerkt met bedrijven, kan in juli en augustus voor verrassingen komen te staan. Veel bedrijven zetten in de zomermaanden een rem op de activiteiten en geven minder opdrachten aan externe partijen.

Ook ondernemerscoach Lieve Vriezen werd aan het begin van haar loopbaan als zzp'er met dit probleem geconfronteerd. Potentiële opdrachtgevers waren op vakantie toen ze haar eerste ideeën wilde pitchen. "Als je in juli aanklopt met samenwerkingen voor september, ben je eigenlijk al te laat. Met elkaar om de tafel gaan, lukt in de zomermaanden vaak niet. Je moet daar echt strategisch mee omgaan, merkte ik."

“Hoe specifieker je doelgroep is, hoe onmisbaarder je bent, ook in de zomer.” Lieve Vriezen, ondernemerscoach

Dat je vooruit moet denken om in de zomer niet tegen financiële problemen aan te lopen, merkte ook freelance schrijver Marthe Walter. Toen haar eerste zomer als zelfstandig ondernemer aanbrak, had ze geen vakantiegeld apart gezet. "Iedereen om me heen ging op vakantie en ik dacht: wow, ik kán helemaal niet op vakantie."

Dit zijn de tips van Vriezen en Walter om ervoor te zorgen dat je genoeg werk én geld overhoudt als half Nederland zomervakantie heeft.

Tip 1: verdeel je geld in potjes

Walter liet zich inspireren door de Amerikaanse Profit First Methode. Volgens de methode verdeel je het geld dat binnenkomt op jouw rekening over verschillende spaarpotjes. Die 'potjes' zijn afzonderlijke rekeningen onderverdeeld in salaris, kosten, belasting en winst. Een keer per kwartaal keer je 50 procent van de winst aan jezelf uit om iets leuks te doen, bijvoorbeeld van op vakantie te gaan. De andere 50 procent komt op een spaarrekening, waar je spaart voor een buffer, pensioen en investeringen. Walter: "Het onderverdelen in potjes werkt heel goed. Het zorgt ervoor dat je je geld niet direct uitgeeft aan nieuwe schoenen."

Tip 2: stap af van het idee dat je breed inzetbaar moet zijn

Vriezen besloot een andere weg in te slaan. Ze verkocht eerst alleen trainingspakketten aan bedrijven, en besloot toen om ook ondernemerscoach te worden. Ze merkte dat het over het algemeen beter werkt om voor een specifieke doelgroep te kiezen in plaats van voor de massa. Daardoor ben je minder afhankelijk van seizoenen, vertelt Vriezen. "Er zijn altijd mensen waarvoor je iets kan betekenen. Hoe specifieker je doelgroep, hoe meer waarde je levert en hoe onmisbaarder je bent, ook in de zomer."

Stap dus af van het idee dat je breed inzetbaar moet zijn, adviseert Vriezen. "Bied een heel specifiek product aan. Op deze manier is er altijd een groep mensen die meteen iets kan met wat jij te bieden hebt."

Tip 3: win klanten met zomeracties

Om niet zonder werk te zitten in de zomer, maakt Walter regelmatig gebruik van zomeracties waarbij klanten van tevoren kunnen betalen. Door vooruit te laten betalen, verdien jij alvast geld en kun je je klant garanderen van een eerste product of dienst na de zomer. "Daar kun je dan een bedankje bij doen, bijvoorbeeld een korting waardoor het aantrekkelijk wordt om vooraf te betalen."

Tip 4: zorg voor een laagdrempelig betalingssysteem

Walter benadrukt dat je een goed werkend en laagdrempelig betalingssysteem op je website moet hebben. Het belangrijkste daarbij is dat er een duidelijke knop op je site staat waarmee klanten direct (vooruit) kunnen betalen of reserveren. Je kan er ook voor kiezen om je potentiële klant een beetje druk op te leggen, vertelt Walter. "Maak gebruik van teksten als: 'Er is nog een beperkt aantal plekken vrij' of: 'Deze actie is geldig tot einde zomer.'."