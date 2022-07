Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Florian Fermin, die samen met Stefan Wateler koffiemerk Cupplement oprichtte.

Ondernemer: Florian Fermin

Florian Fermin Bedrijf: Cupplement

Cupplement Leestips: The Bulletproof Diet van Dave Asprey en Mindset: Verander je manier van denken om je doelen te behalen van Carol S. Dweck

Het begon op een studentenkamer, waar Fermin en Wateler experimenteerden met manieren om ondanks hun kater toch te kunnen studeren. Ze sneden koffiecupjes open om er mct-olie in poedervorm doorheen te mengen. Dit onderdeel uit kokosolie wordt makkelijk opgenomen in het lichaam en geeft snel energie. Tegelijkertijd vertraagt het de opname van cafeïne, zodat het oppeppende effect wordt gedoseerd en langer aanhoudt.

Aangezien er niet genoeg mct-poeder in een cupje paste voor een effect, bleven ze het los door hun koffie mengen. Intussen was het idee voor hun bedrijf geboren. Bij Cupplement kun je terecht voor koffie met toegevoegde vitamines en stoffen als groene thee-extract en guarana, dat vaak in energiedrankjes zit.

Waarom heb je het boek van Asprey als gouden leestip gekozen?

"Asprey is een biohacker en zoekt allerlei manieren om lang en gezond te leven en veel energie te hebben. Hij begon met het mengen van mct-olie door koffie. Veel van de dingen in zijn boeken proberen wij uit in ons bedrijf."

Testen jullie alle producten zelf?

"Zeker, we proberen continu nieuwe dingen uit. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een ontspannend effect dat we aan koffie kunnen toevoegen, een decaf-variant met CBD-olie. We hebben ook paddenstoelenextracten toegevoegd voor extra focus. Geen hallucinerende, hoor. Uiteindelijk willen we duurzamere opties bieden dan koffie en Red Bull om optimaal te presteren."

Waarom heb je het boek van Dweck gekozen als leestip?

"Het boek gaat over de houding die je hebt ten opzichte van leren. Een growth mindset betekent dat je denkt dat je iets kunt leren dat je nu nog niet kunt. Een fixed mindset verwijst naar een houding waarbij je al heel snel denkt dat je iets niet kunt. Wij nemen in ons bedrijf alleen maar mensen aan met een growth mindset, omdat we sterk geloven in leren. We proberen die houding ook continu aan te wakkeren bij onze medewerkers."

“Elke vrijdag blikken we terug op de week en bespreken we dingen die niet goed gingen.”

Hoe stimuleer je mensen om een growth mindset aan te nemen?

"We geven complimenten voor hoe het proces is verlopen in plaats van voor het resultaat. We kijken daarbij ook juist naar de fouten die gemaakt zijn. Elke vrijdag blikken we terug op de week en bespreken we dingen die niet goed gingen. We drinken bier bij succes, champagne bij fouten."

Wat ging er afgelopen weken niet goed?

"Sinds kort liggen we met ons product in de schappen bij supermarkt Lidl. We hadden nog nooit aan zo'n grote partij geleverd en daarbij ging van alles mis. We dachten bijvoorbeeld dat we zelf de distributie wel konden doen. Dat bleek een stuk lastiger dan verwacht, zodat we het anders moesten oplossen. Achteraf hadden we iets meer tijd voor deze opdracht moeten nemen."