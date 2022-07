Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is niet niks. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Marius Koerselman (62) is sinds een jaar directeur van parkeerapp EasyPark.

Hoe ben je directeur geworden?

"Ik werk al bijna twintig jaar in de 'parkeerwereld'. In 2003 had ik er mijn eerste baan, als managing director bij Parkmobile. Toen in 2020 duidelijk werd dat Parkmobile overgenomen zou worden door het internationale EasyPark, hebben ze mij eerst als adviseur gevraagd voor het overnameproces. Daarna kreeg ik de functie van directeur EasyPark Nederland aangeboden."

Bevalt het tot nu toe?

"Ja, heel goed. Ik vind het vakgebied erg interessant. De parkeerwereld staat nooit stil. Hoe steden omgaan met mobiliteit en het hele duurzaamheidsvraagstuk zorgt voor veel verandering in onze branche. Daarnaast past deze positie me ontzettend goed. De overname, waar we nog middenin zitten, levert veel uitdagingen op. Daar deins ik niet voor terug."

"Er is geen toverformule om het proces succesvol te laten verlopen, maar ik kan er wel voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in het bedrijf. Verandering is voor veel mensen lastig, je bent snel geneigd om vast te houden aan het oude. Gelukkig zijn er veel raakvlakken tussen de bedrijven."

“Hoe ouder ik word, hoe leuker ik het vind om mijn ervaring te delen.”

Wat voor directeur ben je?

"Ik ben geen directeur die in zijn torentje blijft zitten. Daar zou ik erg ongelukkig van worden. Ik ben graag onder de mensen. Na de zomer verhuizen we naar een nieuw kantoor waar we met het hele team bij elkaar kunnen zitten en waar managers geen eigen kamertje hebben. Ik verwacht dat hierdoor veel meer spontane communicatie zal ontstaan en een betere samenwerking."

"We willen dat iedereen zich onderdeel voelt van het bedrijf. Het probleem met een overname is dat je van tevoren niet weet of je met iedereen goed kan samenwerken. Daarom doen we ons best voor meer verbinding. Zo zijn we laatst met achthonderd man een lang weekend naar Spanje geweest. Dat was een groot feest. Medewerkers leerden op deze manier anderen binnen de organisatie beter kennen."

Het bedrijf moet ook groeien. Hoe pak je dat aan?

"Je moet als directeur natuurlijk een plan en strategie hebben, knopen durven doorhakken. Maar ik vind dat je ook juist de ontwikkeling van het team als doel moet hebben. Dát bepaalt het resultaat van je bedrijf."

"Hoe ouder ik word, hoe leuker ik het vind om mijn ervaring te delen. Ik luister graag naar de medewerkers en hoop hen op weg te kunnen helpen met mijn kennis. Hopelijk voelt iedereen zich vrij genoeg om zich kwetsbaar op te stellen. Je wil ook dat mensen naar jou toekomen met ideeën. Ik ben echt niet iemand die beweert dat hij altijd alles beter weet."

Als directeur heb je veel verantwoordelijkheden. Wordt het nooit te veel?

"Ik maak me gelukkig niet zo snel druk. Dat is een groot voordeel in deze baan. Ik denk dat je positief naar uitdagingen moet kijken. Daarnaast speelt vertrouwen hebben in je mensen een grote rol. Dan loop je zelf minder snel over van het werk. Je moet erop vertrouwen dat zij het werk goed doen. Iedereen moet dat voelen. Zo wordt alles wat we doen een gemeenschappelijke uitdaging."

Wat doe je het liefst ter ontspanning?

"In mijn vrije tijd lees ik graag. Boeken die me helpen in mijn werk, maar ook verhalen die ik gewoon heel interessant vind. Zo ben ik een boek aan het lezen over het leven van Poetin. Het ontspant en is ook nog eens heel leerzaam. Daarnaast ga ik graag naar buiten. We wonen in Den Haag en ik kom regelmatig op het strand of in de duinen voor een wandeling. Ook speel ik regelmatig een rondje golf met collega's. Het is heel belangrijk dat je samen leuke dingen doet, het hoeft niet alleen maar om het werk te draaien."