Welke ondernemer wil nu niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een vakantie boeken betekent meestal veel uitzoekwerk, Robbert wil dat makkelijker maken.

Wat: Wannago, een platform waarop reizigers hun vakantiewens plaatsen zodat reisspecialisten kunnen reageren

Wannago, een platform waarop reizigers hun vakantiewens plaatsen zodat reisspecialisten kunnen reageren Bedenker: Robbert Dirksen

Robbert Dirksen Sinds: 2022

Hoe ben je op het idee voor je bedrijf gekomen?

"Ik merkte zelf dat het boeken van een vakantie veel gedoe was en veel tijd kostte. Terwijl wat ik wilde als reiziger niet altijd ingewikkeld was. Dat vond ik vreemd. Vroeger ging je naar een reisbureau. Die zijn er nog steeds, maar de meeste vakanties worden online geboekt. De vakantiemarkt is in een aanbiedersmarkt veranderd. Jij moet kiezen tussen alle aanbiedingen. Ik wilde dat omdraaien.

Toen kwam ik op het idee om een soort 'Werkspot' voor vakanties op te zetten, waarop jij je vakantiewensen zet om in contact te komen met een reisaanbieder die dit voor je kan regelen. Je kunt alles invullen, van waar je heen wil, met wie en wat de onderlinge relatie is, tot wat je belangrijk vindt aan je vakantie. Ga je voor ontspanning, romantiek, feesten? Moet de accommodatie geschikt zijn voor kinderen, vlak bij het strand, of juist luxueus zijn?"

Hoe heb je daar vervolgens een eigen onderneming van gemaakt?

"Ik heb het idee eerst een lange tijd in mijn hoofd laten borrelen. Vervolgens heb ik marktonderzoek laten doen om te kijken of er echt behoefte aan was. De uitkomst daarvan was heel positief. Toen mijn bedrijfsplan af was, vond ik vrij snel twee investeerders.

Inmiddels hebben honderden reisspecialisten zich aangesloten bij Wannago. Er gaat voor een aanbieder veel tijd zitten in het aantrekken van klanten. Daarnaast weten ze ook niet of een online bezoeker ook daadwerkelijk een vakantie gaat boeken. Die onzekerheid neem ik weg, de mensen die via Wannago komen, hebben al de intentie om op reis te gaan."

Ging alles meteen van een leien dakje?

"De site is nu een maand live en loopt al goed. Maar het is een lastige markt. Aanbieders hebben het erg druk met iedereen die na corona graag op reis wil, geannuleerde vluchten en alle reizen die omgeboekt moeten worden."

"Ik heb intussen ook een hoop geleerd. Inmiddels weet ik dat een platform bouwen enorm veel tijd kost. Daarnaast moet je de juridische regels kennen. Ik wilde een geldbedrag aan reizigers vragen, maar je mag niet aan twee partijen tegelijk verdienen. Uiteindelijk ben je veel tijd kwijt aan dingen die niets met je eigenlijke idee te maken hebben. Je ontwikkelt software, moet naar de notaris, hebt contact met advocaten. Ik ben erg ongeduldig van aard, als ik iets verzin wil ik dat het er morgen al is. Dus dit was wel lastig voor mij."

Wat vind je het leukst aan ondernemen?

"Het is heel leuk om te kunnen voorzien in een behoefte van mensen. Maar ik wil ook laten zien dat dit werkt, dat geeft energie. Je wil op een bepaalde manier gelijk krijgen. Ik denk dat veel ondernemers dat hebben. Natuurlijk kan het zijn dat het niet lukt, dan is dat vette pech en was je idee niet goed genoeg of waren de omstandigheden niet optimaal. Maar daar kom je pas later achter. Ik wil het in ieder geval geprobeerd hebben en geen spijt krijgen van dat ik dit nooit een kans heb gegeven."

Wat zijn je toekomstplannen?

"Ik heb nog een hoop hordes te nemen door alles wat er nu speelt in de reiswereld. Als er wat meer stabiliteit is, wil ik verder uitbreiden in Europa. Als dit in Nederland werkt, werkt het ook in bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland.

Daarnaast wil ik meer doen met de Wannago Foundation die we hebben opgezet. Ik vind dat als je onderneemt, ook iets moet terugdoen voor de maatschappij. Ik gun mensen die het minder breed hebben of een beperking ook een mooie vakantie. Dus een deel van de winst gaat naar de stichting. In de toekomst wil ik reizigers om een vrijwillige bijdrage vragen. Ik heb al reacties gepeild en er is heel goed op het idee gereageerd."