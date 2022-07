Zelfstandig ondernemer zijn, dat is zelf bepalen wanneer je werkt, sport, de kinderen uit school haalt of op het terras neerploft. Maar tegelijkertijd geldt ook: een ondernemer die niet werkt, verdient niets. Kun je wel succesvol ondernemen en genoeg geld verdienen als je iets minder 'fanatiek' bent? Zo pakken deze zzp'ers dat aan.

Hoe meer je als zzp'er werkt, hoe meer geld er binnenkomt, hoe 'veiliger' je zit. Klinkt mooi, dat freelancen, maar de keerzijde kan zijn dat je niet kunt stoppen met werken.

Ondernemerscoach en auteur Suzanne van Duijn (33) groeide op met het idee dat ondernemen te grote risico's met zich meebrengt en veel tijd kost. Toch besloot ze zes jaar geleden voor zichzelf te beginnen. "Ik vond het zo stom om vakantie te moeten aanvragen bij een baas. Wel was ik als ondernemer onzeker, maar het eerste jaar had ik meteen veel vrijheid en ik kwam financieel rond."

Mindsetcoach Leroy Seijdel (29) kende in de eerste jaren van zijn ondernemerschap geen vrijheid, zegt hij. "Ik werkte zo'n honderd uur per week. Dat wilde ik graag, want mijn werk is mijn passie." Totdat hij een burn-out kreeg. "Ik vind mijn werk geweldig. Het probleem was dat ik mijn grenzen bleef verleggen. Tijdens de burn-out werd ik gedwongen om andere keuzes te maken en begon ik slimmer te werken in plaats van harder."

Werk minder prominent maken in je agenda

Werk neemt in de meeste agenda's een prominente plek in. Maar je kunt er ook voor kiezen om minder te werken en meer tijd te besteden aan het ontwikkelen van andere passies, aan de mensen om je heen, of zoals Seijdel en Van Duijn aan reizen.

Seijdel leeft fulltime als digital nomad en werkte de afgelopen drie jaar in Vietnam, Thailand, Bulgarije, Albanië en Kroatië. "Mensen zien online vaak de foto's dat je aan het strand ligt te werken. Dat is mooi, maar er zijn ook grote uitdagingen. Je moet goed alleen kunnen zijn en je altijd aanpassen aan een nieuwe omgeving."

Van Duijn verdiende de eerste jaren van haar ondernemerschap beneden modaal, maar het lukte haar toch de wereld rond te reizen. "Men denkt vaak dat je veel geld moet hebben om te reizen. Dat hoeft niet zo te zijn. Als je in Nederland geen kosten meer hebt, kun je onderweg prima rondkomen. Het is altijd een keuze."

“Werken kan altijd, maar het hóeft niet.” Suzanne van Duijn, reizende zzp'er

Focus op grenzen stellen

Grenzen stellen is voor veel zzp'ers moeilijk. Voor je het weet ben je altijd en overal aan het werk. Om de balans te bewaren, moet je streng zijn voor jezelf en naar anderen. Seijdel is hier heel strikt in. "Ik maak alleen vaste afspraken met de mensen die ik coach. Verder maak ik blogs, podcasts en video's wanneer ik daar zin in heb. Ik check mijn mail alleen op vaste momenten en ik plan dagelijks tijd voor voldoende beweging."

Van Duijn: "Ik heb van mijn hobby's reizen en schrijven mijn werk gemaakt. Werken kan ik dus overal." Ze herkent de tweestrijd die veel zzp'ers ervaren. "Werken kan altijd, maar het hóeft niet. Mijn focus ligt nu vooral op grenzen stellen. Ik werk nooit 's avonds en als ik op werkreis ben, werk ik maximaal van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags."

Minder werken betekent toch ook minder geld op je rekening? "Nee, dat hoeft niet." benadrukt Van Duijn. "Als freelancer 'verkoop' je jezelf. Wil je minder werken? Dan moet je vooral slim zijn." Een hoger uurtarief vragen, andere klanten zoeken of een vaste prijs voor je dienst vragen zijn daar voorbeelden van.

Slimmer ondernemen voor stabiele inkomstenstroom

De twee ondernemers zorgen ook dat ze geld blijven verdienen buiten hun werkdagen om. Van Duijn verdient inmiddels geld door de verkoop van boeken en online cursussen, wat gewoon doorgaat als ze op vakantie is of zwangerschapsverlof heeft. Ook Seijdel zorgt op eenzelfde manier voor een stabiele inkomstenbron. Hij werkt nu maximaal twintig uur per week. En zijn verdiensten? "Die zijn hetzelfde gebleven."

Bewuster ondernemen heeft hem meer gelegenheid gegeven om met andere dingen dan werk bezig te zijn. "Ik geniet van mijn werk, maar ook van mijn passies zoals dansen en hiken. Pak vijf minuten per week om na te denken over je leven en hoe je het voor je ziet. Bepaal dan met dagelijkse acties hoe je langzaam dichter bij je grotere doel kan komen."

Van Duijn is net moeder geworden en is bezig met het ontdekken van een nieuwe balans. "Mijn voornaamste droom is om een langere reis te maken met mijn gezin. En ik wil een derde boek schrijven. Waarover? Geen idee. Dat vind ik het leuke aan het ondernemerschap: er kan elke keer iets nieuws komen. Mijn business past zich aan mijn wensen aan."