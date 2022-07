Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Josephine Nijstad, die koffiedikverwerkingsbedrijf Caffe Inc. oprichtte.

Ondernemer : Josephine Nijstad

: Josephine Nijstad Bedrijf: Caffe Inc.

Caffe Inc. Leestip: Never split the difference: negotiating as if your life depended on it van Christopher Voss

Een wereld waarin geen grondstof verloren gaat, dat is de droom van Josephine Nijstad. Bij Caffe Inc. maakt ze dat in ieder geval voor één product waar. Het bedrijf verwerkt overgebleven koffiedik uit de horeca tot koffie-olie, koffiekleurstof en koffieblokken. Deze halffabricaten zijn te gebruiken in cosmetica, kleding en als bodemverbeteraar. In september opent de demo-fabriek, die in een half jaar ongeveer vijftien ton koffiedrab gaat verwerken.

Waarom heb je het boek van Voss gekozen als gouden leestip?

"Voss heeft jarenlang gewerkt als onderhandelaar bij gijzelingen en kidnappingen. Hij moest letterlijk onderhandelen over levens en zette daarbij altijd hoog in. Als er vijf mensen zijn ontvoerd, zeg je niet 'geef er maar 2,5 terug'."

“Een onderhandeling is geslaagd als beide partijen met opgeheven hoofd naar buiten lopen.” Josephine Nijstad, oprichter Caffe Inc.

Je moet het onderste uit de kan halen?

"De belangrijkste boodschap in zijn boek is dat een onderhandeling geen kwestie van win-verlies hoeft te zijn. Een onderhandeling is geslaagd als beide partijen met opgeheven hoofd naar buiten lopen. Daarvoor is het cruciaal dat je weet wat je van elkaar wilt. Soms lijken partijen op het eerste gezicht tegengestelde belangen te hebben, maar dat hoeft niet zo te zijn."

"Voss geeft het voorbeeld van een ijsmaker en een sapfabrikant die allebei een lading sinaasappels willen. Als ze die lading delen, hebben ze allebei te weinig. Maar aangezien de ijsmaker alleen de schillen wil en de sapfabrikant het sap, kunnen ze samenwerken."

Hoe moet jij onderhandelen in jouw werk?

"Het gaat vooral om het helder krijgen van verwachtingen en uitzoeken of je op dezelfde lijn zit. Wij werken met iedereen in de keten, van afvalinzamelaars tot en met afvalverwerkers. Soms zitten we met partijen aan tafel die zeggen dat ze ook met andere partijen in gesprek zijn. Die anderen lijken onze concurrenten, tot blijkt dat ze in een ander deel van de keten actief zijn. Wij leveren geen eindproduct, maar een halffabricaat dat zij kunnen verwerken. We maken het potentieel van koffiedik beschikbaar."

Veel praten dus?

"Absoluut, en dan vooral kijken naar hoe je samen tot een uitkomst kunt komen. Bij evaluaties van projecten komt communicatie altijd naar voren als een verbeterpunt. Vaak vinden klanten het helemaal niet zo erg als iets niet lukt of niet loopt zoals gepland. Ze vinden het vooral vervelend als ze daar niet op tijd van op de hoogte zijn gesteld."

"Alléén praten werkt trouwens ook niet. Als je wilt samenwerken, moet je concreet worden over wat je precies wilt en hoe je dat gaat vormgeven. Anders blijft het allemaal wel erg in de lucht hangen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan alle ondernemers én werknemers, omdat het in essentie gaat over hoe je met elkaar praat en jouw belangen duidelijk maakt. Dat hoeft niet direct met het mes op tafel. In een goede onderhandeling zijn geen verliezers."