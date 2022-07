Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Iwein Fuld, die softwarebedrijf Squads oprichtte.

Ondernemer: Iwein Fuld

Iwein Fuld Bedrijven: Squads en Voedselboskabouters

Squads en Voedselboskabouters Leestip: Peace is every step van Thich Nhat Hanh

Het omslagpunt kwam toen hij weer eens in de file reed. Iwein Fuld was al jaren softwareconsultant en stond vast op de A2. Om zich heen zag hij alleen maar auto's, het merendeel met één persoon en een laptoptas erin. Onbegrijpelijk dat we data op deze manier vervoeren, vond hij. Dat kan gewoon via glasvezel.

Fuld zegde zijn baan op en begon voor zichzelf. Sindsdien werkt hij alleen nog maar vanuit huis, waar hij teams met softwareontwikkelaars van over de hele wereld aanstuurt. Bij Squads bepalen die teams bovendien zelf wat ze betaald krijgen.

Waarom heb je het boek van Thich Nhat Hanh gekozen als gouden leestip?

"Ik had een keer een discussie met een collega in India over de achtergrond van meditatie. Ik vond die te weinig uitgediept en hij raadde me toen dit boek aan. Het heeft me geholpen de ideeën die ik had voor mijn bedrijf nog beter uit te voeren."

"In de kern gaat het boek over leven vanuit liefde, in plaats van angst en hebzucht. We zijn vaak zo opgevoed dat we denken dat iedereen handelt vanuit egoïsme en zelfbehoud. Dat is niet zo. Als je mensen vanuit liefde en gelijkwaardigheid benadert, krijg je heel andere uitkomsten."

Hoe heb je dat inzicht toegepast in jouw bedrijf?

"Ik wilde al een sociocratisch bedrijf, waarbij teams zichzelf aansturen en samen verantwoordelijk zijn voor grote bedrijfsbeslissingen. Als we een project aannemen, kan iedereen in een bestand zijn of haar bijdrage aangeven. Aan het eind bespreken we of dat een eerlijke verdeling is en presenteren we de rekening aan de klant."

Worden jullie dan niet onbetaalbaar?

"Als mensen samen verantwoordelijk zijn, kun je erop vertrouwen dat ze niet meer nemen dan ze nodig hebben. Doordat onze medewerkers over de hele wereld wonen, zijn er grote verschillen in kosten voor levensonderhoud. Medewerkers in India en Bangladesh hebben veel minder geld nodig om de huur te betalen dan iemand in Canada. Dat laten ze terugkomen in de beloning. Het kan dus zo zijn dat de medewerker in Canada twee keer zoveel verdient dan teamgenoten, die daarmee akkoord zijn."

“Ik wil geen wijze papa zijn die alles beslist maar zoveel mogelijk aan de teams overlaten.” Iwein Fuld

Had je dit anders aangepakt zonder het boek?

"Ik denk dat het model dan veel meetbaarder was geworden, met uurtarieven en cijfers over levensonderhoud in verschillende landen. Nu bepalen mensen het gewoon zelf. Ik wil geen wijze papa zijn die alles beslist maar zoveel mogelijk aan de teams overlaten."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die dagelijks beslist over acties die anderen of de natuur raken. We leven met heel veel mensen op een planeet die soms te klein lijkt. Als iedereen die daar wat van vindt, eerst dit boek zou lezen, zouden sommige problemen al een stuk minder zijn. Het boek helpt je liefdevoller en minder schadelijk te gedragen."