Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Maartje Grossouw (50) is sinds januari 2021 directeur van pr- en contentmarketingbedrijf Marcommit.

Hoe ben je directeur geworden?

"Ik ben mijn carrière begonnen als uitgever, daarna heb ik een aantal functies gehad op het gebied van interne en externe communicatie bij verschillende organisaties. Voor ik hier kwam, was ik in mijn eentje verantwoordelijk voor de hele communicatie van Visma Nederland. Dat was een leuke uitdaging, maar ik miste een team om me heen."

"Omdat ik niet goed wist wat ik precies wilde, heb ik veel rondgebeld en koffie gedronken met mensen. Zo ook met de vorige directeur van Marcommit. Ze vertelde dat ze iemand zocht die het bedrijf wilde gaan leiden. Ik was al klant van ze, dus kende de organisatie goed. Het was niet dat ik er als klein meisje al van droomde om directeur te worden. Maar het was wel een logische stap om dit te gaan doen."

En dan ben je ineens directeur. Waar begin je op je eerste dag?

"Bij de mensen. Als zij niet goed in hun vel zitten, dan vertaalt dat zich uiteindelijk door naar je klanten. Dus het is veel luisteren en vragen stellen, erachter komen wat ze van je verwachten. Daarnaast zie ik het als mijn taak om verbinding te creëren tussen de verschillende teams. Het is niet goed voor een bedrijf als er eilandjes ontstaan."

“Voor ik hier begon, dacht ik na over wat ik zelf altijd prettig vond aan mijn managers.”

Wat voor directeur ben je?

"Ik ben een directeur die altijd voor je klaarstaat en je alle vertrouwen geeft. Voor ik hier begon, ben ik gaan nadenken wat ik zelf altijd prettig vond aan mijn managers. Ik voelde me het fijnst bij degenen die me rust en vertrouwen gaven. Dus dat wil ik mijn werknemers ook bieden. Bij mij mag je een fout maken, je wordt er niet meteen op afgestraft. Ik merk dat mensen na een half jaar al zelf met ideeën naar mij toe kwamen. Dat is een goed teken."

Ben je nog ergens tegenaan gelopen?

"Het lastige van directeur zijn is dat je er nooit echt bij hoort. Je hebt altijd een apart soort plekje in het bedrijf. Dat is best lastig als je een sociaal dier bent zoals ik. Ik heb geleerd om daar niet te veel bij stil te staan. Tegelijkertijd voel ik veel warmte vanuit de teams en weet ik ook dat die scheidslijn belangrijk is, je blijft wel de directeur."

Loopt je hoofd weleens over van het werk?

"Daar heb ik nog geen last van gehad. We hebben drie topteams en drie goede managers. Ze weten zelf veel op te lossen. Maar dat betekent niet dat ik heel de dag niets doe, hoor. We zijn een klein bedrijf dus ik help veel mee. Daarnaast ben ik altijd betrokken bij sollicitaties. Daar gaat veel tijd in zitten. Ik heb ambitieuze doelen, je kunt dus niet zomaar mensen aannemen. Ze moeten wel bij het bedrijf en de doelstellingen passen."

Hoe zorg je voor ontspanning na het werk?

"Ik sport drie keer in de week en wandel veel met een meditatieapp. Dat laatste doe ik als ik thuiswerk, dan mis ik de momentjes in de auto waarop ik even tot rust kan komen. Daarnaast ben ik graag met mijn gezin. Bij Marcommit werken veel jonge mensen, dat geeft ook veel energie."

Waar zou je graag nog beter in willen worden?

"Ik stimuleer onze medewerkers om te blijven groeien, ik vind dat je daar als directeur het goede voorbeeld in moet geven. Daarom steek ik tijd in mijn eigen ontwikkeling en lees in mijn vrije tijd veel over ons vak of ga naar events."

"Waar ik iets meer gevoel voor zou willen krijgen is de financiële kant van het bedrijf. Als directeur moet je de cijfers natuurlijk ook in de gaten houden. Maar dat vind ik niet zo leuk om te doen, misschien ook omdat ik er niet heel goed in ben. Als je er meer over leert, wordt het automatisch interessanter om ermee bezig te zijn."