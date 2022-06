Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Marjolein de Groot, die holistisch zorgplatform Curefinder oprichtte.

Ondernemer : Marjolein de Groot

: Marjolein de Groot Bedrijf: Curefinder

Curefinder Leestip: Droom groot: Verhalen van voorbeelden van Eva Jinek

In haar werk voor grote bedrijven als bol.com en Treatwell leerde De Groot alles over e-commerce. Toch voelde ze zich steeds minder prettig bij de allesoverheersende nadruk op het consumeren die ze in haar werk ervaarde.

Ze besloot het roer om te gooien, mede door haar goede ervaringen in de complementaire geneeskunde. Ze richtte het platform Curefinder op. Hiermee wil ze mensen met gezondheidsklachten in contact brengen met holistisch werkende artsen, therapeuten en coaches.

Waarom heb je het boek van Eva Jinek gekozen als gouden leestip?

"Ik vind het heel inspirerend om verhalen van succesvolle vrouwen te lezen. Het is bemoedigend om te zien dat het niet bij iedereen soepel gaat en het vaak flink wat doorzettingsvermogen vereist om te bereiken wat je wil. Het boek beslaat voorbeelden van vrouwen die dit pad ook hebben bewandeld, dus ergens voor zijn gaan staan en hun doel waarmaakten."

Waar sta jij voor met jouw bedrijf?

"De zorg in Nederland is zwaar overbelast. Bijna de helft van de Nederlanders heeft een chronische ziekte, maar er is vaak weinig aandacht voor wat mensen zelf kunnen doen om zich beter te voelen. Complementaire zorg en zelfzorg vormen een goede aanvulling op de reguliere zorg en kunnen mensen helpen die in het reguliere systeem zijn vastgelopen."

Hoe kunnen zieke mensen zich dan beter voelen?

"In de complementaire geneeskunde is veel aandacht voor leefstijl: voeding, beweging, ontspanning en ademhaling. Voor een veelvoorkomende ziekte als het prikkelbare darmsyndroom is er in de reguliere zorg nog niet echt een oplossing, terwijl therapeuten in het complementaire circuit deze mensen vaak wél verder kunnen helpen. Je kan niet altijd voorkomen dat je ziek wordt, maar je kan wel proberen goed voor jezelf te zorgen door bijvoorbeeld stress te verminderen en gezond te eten."

Hoe is het om als vrouw te ondernemen?

"Er zijn in het ondernemerschap meer drempels voor vrouwen dan voor mannen, zeker in het ophalen van geld. Slechts 2 procent van de investeringen gaat naar bedrijven die door vrouwen worden geleid. Dat komt waarschijnlijk doordat het investeringsveld nog altijd grotendeels uit mannen bestaat."

"Tegelijkertijd zitten we met Curefinder nog in de startfase. Het aantrekken van investeerders is dan sowieso lastig. Je moet iets laten zien om je te bewijzen en het geld te 'verdienen', maar je hebt het geld vaak nodig om dat te kunnen doen."

“Je gevoel volgen is niet klakkeloos denken dat iets een goed idee is.” Marjolein de Groot

Doorzetten dus?

"Doorzetten en je gevoel volgen. Als ik hier niet sterk in geloof, was ik sowieso niet aan mijn onderneming begonnen. Je gevoel volgen is overigens niet klakkeloos denken dat iets een goed idee is, maar ook zorgvuldig kijken naar wat er in de markt gebeurt en luisteren naar de mensen in de doelgroep. Dan kun je gaan testen en aanpassen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan vrouwen die het leuk vinden om door andere vrouwen geïnspireerd te worden. Maar ook aan vrouwen die overwegen een bedrijf op te zetten en hier nog over twijfelen. Het boek is boeiend opgezet, dus ik zou het ook aanraden aan iedereen die het leuk vindt om levensverhalen van anderen te lezen."