Welke ondernemer wil nu niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: in bijna alle ontbijtgranen zit veel suiker, maar niet in die van Merick en Valentijn.

Wat: Holie, gezonde ontbijtgranen zonder toegevoegde suikers

Holie, gezonde ontbijtgranen zonder toegevoegde suikers Bedenkers: Merick Schoute en Valentijn van Santvoort

Merick Schoute en Valentijn van Santvoort Sinds: 2018

Zijn jullie samen op het idee gekomen?

Schoute: "Ik ben Holie gestart vanuit een missie. Ruim de helft van de Nederlanders is te zwaar. We eten met zijn allen veel te veel suiker en dat begint vaak bij het ontbijt. Sowieso had ik altijd al de droom om een eigen bedrijf te beginnen waarin je alles zelf van A tot Z kan bepalen. Dus een en een werd twee."

"Ik wilde het voor mensen makkelijker en leuker maken om gezond te ontbijten. Dat is namelijk ontzettend lastig als je graag ontbijtgranen eet. Bepaalde merken claimen dat er geen suikers in hun producten zitten, terwijl dat wel zo is. Daarnaast voelt de gezonde keuze vaak als een compromis. Daar wilde ik graag verandering in brengen."

Hoe heb je dat aangepakt?

Schoute: "Ik ben in mijn eigen keuken begonnen. Samen met een levensmiddelentechnoloog heb ik een eerste product ontwikkeld. Maar we hadden niet meteen een sterk merk. Misschien zijn we daar wat naïef in geweest. Dat je een goed product hebt, betekent niet meteen dat het verkoopt. Toen is Valentijn erbij gekomen om ons daarbij te helpen."

“Het is gelukt om onze producten bij de meeste supermarkten te krijgen. Maar in het schap blijven is misschien nog wel een grotere uitdaging.” Valentijn van Santvoort, ondernemer

Hoe ontwikkelden jullie een sterker merk?

Van Santvoort: "Geluk speelt altijd een rol. Maar ik heb als strateeg voor grote merken gewerkt en wist hoe je een product relevant in de markt zet. Vanaf dag één hebben we ons in de positie van uitdager van de gevestigde merken gepresenteerd. We zijn het enige ontbijtgranenmerk met 0 procent toegevoegde suikers en Nutri-score A. Het is gelukt om onze producten bij de meeste supermarkten te krijgen. Maar in het schap blijven is misschien nog wel een grotere uitdaging."

Schoute: "Consumenten die je product kopen, moeten het ook een tweede, derde keer kopen. We zien nu dat mensen die gezonder willen ontbijten, blijven hangen. Maar we willen iedereen bereiken. Een grote uitdaging, want het schap wordt gedomineerd door zoete producten vol verborgen suikers. De mensen die hiervan genieten en voor wie gezond eten als inleveren voelt, moeten we nog vaker zien te overtuigen."

Welke plannen hebben jullie voor de toekomst?

Schoute: "Stap voor stap willen we verder uitbreiden in Europa. Maar eerst focussen we ons op Nederland en België. Je moet niet te gretig zijn, dan verlies je focus. Maar het gezondheidsprobleem speelt in heel Europa. Dus ik hoop wel dat onze producten binnen nu en vijf jaar in meer landen te koop zijn."

Van Santvoort: "Het is heel verleidelijk om meer producten te gaan ontwikkelen. Maar het is beter om gefocust te groeien. Waar we nu wel enorm van profiteren is de tijdsgeest. Een groeiende groep mensen wil gezonder leven. Ook wordt duurzaamheid een steeds groter onderwerp. Daar zijn wij ook mee bezig. Voor de eerste salarissen waren gestort, hadden we al een bos laten aanplanten."

Waarom zijn jullie zo bezig met het milieu?

Van Santvoort: "Als je business groeit, wordt de belasting op het milieu ook groter. Wij vinden dat je je verantwoordelijkheid moet nemen als bedrijf. Daarom vergroenen we per verkocht product 3,5 vierkante meter grond, een belangrijk onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering."

Schoute: "Dit jaar gaan we 1100 voetbalvelden aan grond vergroenen in Afrika. Dat is ontzettend cool. Het is soms lastig om het geld niet in je bedrijf te steken, maar we staan er 100 procent achter. We zien het juist als een goede investering. We doen het vanuit persoonlijke overtuiging, en omdat veel mensen vandaag de dag verwachten dat je als bedrijf iets terugdoet voor de planeet."