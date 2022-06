Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week de Vlaamse Isabelle Ulenaers, die cosmeticamerk SELF oprichtte.

Ondernemer : Isabelle Ulenaers

: Isabelle Ulenaers Bedrijf: SELF

SELF Leestip: De Alchemist van Paulo Coelho

Een psycholoog die een cosmeticamerk begint, daar zal vast een goede reden voor zijn. Die reden was Ulenaers dochtertje, dat enorme last had van eczeem. Zo erg zelfs, dat dermatologen voorspelden dat ze er later mee gepest zou gaan worden. Ze raadden Ulenaers aan haar daar vast op voor te bereiden.

Onacceptabel, vond de Vlaamse promovendus. Tijdens het onderzoek voor haar proefschrift verdiepte ze zich ook nog eens grondig in de cosmetica-industrie. Ze schrok van wat ze tegenkwam: de meeste producten bevatten voornamelijk agressieve ingrediënten die niets voor de huid doen. Als ze haar dochter wilde helpen met betere producten, moest ze ze zelf maken. Na twee jaar waagde ze de sprong naar een eigen merk.

Waarom heb je het boek van Coelho gekozen als gouden leestip?

"Ik heb het laatst nog herlezen en heb er zo veel zinnen in onderstreept. Het is een ontzettend inspirerend boek dat mij eraan herinnert dat ik niet moet vergeten te blijven dromen. Als ik niet had gedroomd dat ik een wereldwijd cosmeticamerk wilde opzetten, hadden mijn producten nu niet in Nederland en Koeweit in de schappen gelegen. Ik wil dat iedereen die een blauw Nivea-potje in huis heeft, dat op termijn vervangt door een roze SELF-potje."

Is het moeilijk om te blijven dromen?

"Veel mensen laten zich beperken door angst, terwijl de angst voor wat er mis kan gaan vaak groter is dan de situatie zelf. Ik vond het bijvoorbeeld heel spannend om de eerste keer op een vakbeurs te staan met mijn producten. Ik had al helemaal bedacht dat mensen me niet serieus zouden nemen, omdat ik niet bij de 'grote jongens' hoor. Dat was zo'n negatieve gedachte, terwijl het helemaal niet nodig bleek. Ik kreeg juist heel positieve reacties."

“Ik geloof erin dat de juiste mensen op het juiste moment op je pad komen, zolang je trouw blijft aan je droom.”

Is er nog een andere les die je meeneemt uit het boek?

"Ik geloof erin dat de juiste mensen op het juiste moment op je pad komen, zolang je trouw blijft aan je droom. Ineens kan iemand die eerst onbereikbaar leek, toch binnen handbereik komen. Zo was er iemand die ik al vier jaar graag wilde spreken, maar wat steeds niet lukte. Opeens kwam die persoon via iemand anders alsnog bij mij terecht."

"Een ander voorbeeld is het vinden van de juiste verpakking. Als je als cosmeticamerk eigen verpakkingen wil laten maken, moet je er minstens tien- of twintigduizend afnemen. Dat kon ik in het begin niet, waardoor mijn hele plan in het slop dreigde te raken."

"Toen ik het daar tijdens een vakantie met iemand over had, verwees die me door naar een Spaans familiebedrijf dat me zou kunnen helpen. En inderdaad, zij wilden wel vijfhonderd potten maken. Daardoor kon ik in één keer verder met de rest."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die kan reflecteren en wil stilstaan bij zichzelf, iedereen die zichzelf durft uit te dagen. We vergeten soms terug te gaan naar ons hart, terwijl daar zo veel wijsheid in verscholen ligt."