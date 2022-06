Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Rob Hoefnagel (38) is sinds maart algemeen directeur van project- en interim-managementbureau Move Beyond.

Hoe ben je directeur geworden?

"Ik heb een hbo-studie bedrijfskunde gedaan. Daarna ben ik verder gaan studeren aan de universiteit, maar die opleiding heb ik niet afgemaakt. Via een traineeship rolde ik meteen in een baan bij een bank. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de datawereld. Daar werd ik toen redelijk snel operationeel manager."

"Maar ik wilde ook graag ondernemen, dus heb ik een eigen bedrijf opgericht gespecialiseerd in videoanalyse en voetbalstatistiek. Tegelijkertijd werd ik gevraagd om directeur te worden van Axians, het bedrijf waar ik daarnaast werkte. Ik was toen directeur van twee bedrijven."

"Vorig jaar zomer merkte ik dat de rek eruit was. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Toen kwam Move Beyond op mijn pad. Het bedrijf wilde groeien en vroeg of ik dat proces wilde leiden. Dat idee sprak me erg aan en tot nu toe bevalt het supergoed."

“Ik wil wel mijn medewerkers helpen als ze ergens mee worstelen. Daarvoor moet je een band opbouwen.” Rob Hoefnagel, algemeen directeur Move Beyond

Past directeur zijn goed bij je karakter?

"Het zit in mijn karakter om altijd door te gaan, om voor die verandering te zorgen. Het fijne aan deze positie is dat ik me op het grote plaatje kan focussen, de vestigingsdirecteuren houden zich bezig met de dagelijkse operaties. Ik wil dat alles snel gaat, maar ik wil ook overal de tijd voor nemen."

"Na twee weken hier moest ik al grote besluiten nemen. Het management had hiermee gewacht tot ik er was. Dat geeft ook weer een goed gevoel, want daarmee laten ze zien dat ze vertrouwen in je hebben."

Wat voor directeur ben je?

"Volgens mij ben ik een directeur die het anders wil doen. Mijn universitaire opleiding heb ik niet afgerond, maar ik heb mijn weg wel gevonden. Wat heel gaaf is: in samenwerking met de Vrije Universiteit mocht ik nadenken over een vak voor de opleiding bedrijfskunde. Dat vak is bedoeld om studenten meer te leren over data en statistiek in het bedrijfsleven. Wat ik studenten ook graag zou willen meegeven is dat iedereen er op zijn eigen tempo en manier komt."

"Ik ben ook een erg ondernemende directeur. Ik vraag veel van onze medewerkers, maar ik wil wel dat ze in balans blijven. Ik wil ze graag helpen als ze ergens mee worstelen. Daarvoor moet je wel een goede band opbouwen, het is een hele uitdaging om alle tachtig medewerkers te leren kennen. Maar omdat ik nog relatief jong ben, sta ik wel meer midden in het team. Daardoor komen ze sneller naar je toe als ze hulp nodig hebben."

Hoe voorkom je dat je te veel hooi op je vork neemt?

"Dat is een valkuil. Als enthousiasteling zeg je al snel overal ja tegen. Ik heb geleerd om er altijd een nachtje over te slapen. Elke week kijk ik naar mijn agenda om te zien wat prioriteit heeft. Ik heb ook een dochtertje van nog geen jaar, daar wil ik ook veel tijd voor hebben. Dus soms zeg ik ook nee tegen een afspraak of 'niet nu'. Dat heb ik wel moeten leren."

Wat doe je om te ontspannen?

"Ik luister veel naar podcasts over vitaliteit en gezondheid. Van die experts leer ik veel. Ik wil mezelf hierin blijven trainen, om altijd in balans te kunnen blijven. We doen heel zware projecten die veel van je vragen en dan moet ik wel het goede voorbeeld geven op het gebied van gezondheid."

"In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te crossfitten. Je bent heel de dag met je hoofd bezig, dan is het heel fijn als een trainer een uur lang zegt wat je moet doen. Ook als ik bij mijn dochter ben, zit ik echt in het moment. Ik ben dan bijvoorbeeld alleen maar bezig met kijken hoe ze leert te kruipen."