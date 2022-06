Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor schade bij je klanten of je eigen bedrijf. Om je hiertegen beschermen zijn er verschillende verzekeringen, zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar wat dekt deze verzekering? En heeft iedere ondernemer het nodig?

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In de verzekeringswereld zie je soms door de bomen het bos niet meer. De ene verzekering dekt materiële schade en een andere verzekering zorgt er weer voor dat de fouten op werk worden gedekt.

Harry Kuiper, directeur verzekeringen bij ZZP-Nederland, legt de verschillen tussen de verzekeringen uit: "De meeste mensen kennen wel de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Dan ben je gedekt als je met je fiets een kras op andermans auto veroorzaakt. Het zakelijke broertje hiervan is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dan ben je verzekerd als je koffie over andermans laptop gooit. Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt voor beroepsfouten, zoals onzorgvuldigheden, nalatigheid onjuiste adviezen of vergissingen."

Als voorbeeld geeft Kuiper een zelfstandige architect. "Stel je hebt een brug ontworpen, maar in de tekening heb je per ongeluk een foute berekening gemaakt. De brug is uiteindelijk een meter te laag geworden, waardoor de schepen er niet meer onderdoor kunnen. Dit is geen materiële schade, maar écht een beroepsfout, dus kan alleen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dit dekken. En dat wil je, want je kan dan een claim van enkele honderdduizenden euro's verwachten."

Welke zzp'ers of ondernemers moeten zo'n verzekering afsluiten?

"Iedereen in een adviserende rol" moet zo'n verzekering afsluiten, vertelt Willeke Leensma, adviseur bij de Kamer van Koophandel. "Denk bijvoorbeeld aan zzp'ers bij de gemeenten, in de ICT of in de zorg. In elk beroep waar je advies geeft, heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig."

In de meeste gevallen ben je niet verplicht om deze verzekering af te sluiten. Al zijn er wel uitzonderingen. "Ben je bijvoorbeeld arts, notaris, advocaat of makelaar? Dan moet je je verzekeren. De claim is in deze beroepen namelijk niet te betalen voor een privépersoon", zegt Leensma.

Daarnaast kan je ook tijdelijk een verzekering afsluiten, voor bijvoorbeeld een bepaalde opdracht. Kuiper adviseert wel om hier eerst goed over na te denken. "Mocht er een claim komen - nadat je de verzekering weer hebt opgezegd - dan wordt het niet meer gedekt."

Maar stel dat je timmerman of bouwvakker bent? Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vaak niet nodig. "Bij echt uitvoerend werk is de kans klein dat er een beroepsfout wordt gemaakt. Het gaat dan vaak om materiële schade", zegt Kuiper.

Al kan het ook in praktische beroepen mislopen. Zo raakte huwelijksfotograaf bijvoorbeeld een keer de foto's van een trouwerij op Ibiza kwijt. "Het bruidspaar besloot het feest nogmaals te organiseren en alle gasten over te laten vliegen, op kosten van de fotograaf. Dan wil je daar wel voor verzekerd zijn."

“Je mag bij de Belastingdienst de premie opvoeren als bedrijfskosten, waardoor je een deel weer terugkrijgt.” Harry Kuiper

Hoeveel kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Net zoals bij andere verzekeringen verschilt de hoogte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. "Het ligt er net aan voor welk bedrag je je wil verzekeren. Maar gemiddeld kost zo'n verzekering 400 tot 500 euro per jaar. En dan ben je verzekerd voor 250.000 euro", zegt Kuiper. "Daarnaast mag je bij de Belastingdienst de premie ook opvoeren als bedrijfskosten, waardoor je een deel weer terugkrijgt."

Waar kan je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

"Ga naar een verzekeringsadviseur en oriënteer je online", zegt Leensma. "Maar ook bieden brancheverenigingen en verzekeringsmaatschappijen zo'n verzekering. Het is dan slim om alle opties naast elkaar te leggen, voordat je een besluit maakt. De een dekt meer dan de ander, en de duurste hoeft niet altijd de beste voor jouw situatie te zijn."

Daarnaast moet je ook opletten waarvoor je verzekerd bent. "Wij zien zelf bij ZZP-Nederland vaak dat veel zzp'ers onder één sector staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar vaak meerdere klussen doen. Wanneer je als journalist bent ingeschreven, en je maakt een fout als tekstschrijver, dan dekt de verzekering het niet. Zoek dus van tevoren goed uit welk risico's je loopt."