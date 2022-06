Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hun het meest heeft gebracht. Deze week Léon Polman, die enveloppen- en notitieboekenmerk Green Side oprichtte.

Ondernemer : Léon Polman

: Léon Polman Bedrijf: Green Side

Green Side Leestip: Dat Gaat Nooit Lukken van Marc Randolph

Na zijn afstuderen ging Léon Polman zijn studiemateriaal opruimen. Hij eindigde met een enorme stapel papier, waar hij nog geen afscheid van kon nemen. Aantekeningen, artikelen, een scriptie: hij vond het zonde om weg te gooien.

Aangezien het meeste papier enkelzijdig bedrukt was, besloot Polman het te laten inbinden tot notitieboeken. Zijn bedrijf Green Side was geboren. Het team haalt enkelzijdig bedrukt papier op bij basisscholen in Houten, Utrecht en Groningen, en brengt het op de fiets naar sociale werkplaatsen. Daar worden de stapels met de hand ingebonden tot notitieboeken, die zo veel mogelijk lokaal worden verkocht.

Waarom heb je het boek van Marc Randolph gekozen als gouden leestip?

"Het gaat over de oprichters van Netflix. Randolph wilde beginnen met het verhuren van dvd's, maar werd voor gek verklaard. Inmiddels is Netflix een van de grootste bedrijven ter wereld. Hij eindigt het boek met de opmerking dat iedereen die ooit met een bedrijf begon, geen idee had. De enige manier om uit te vinden of het werkt, is door het te gaan doen."

Wat betekent dat voor jouw bedrijf?

"In de beginfase, nu ruim drie jaar geleden, was ik superblij met mijn eigen notitieboek. Ik wilde een bedrijf oprichten om dit op grotere schaal te doen en vertelde mensen in mijn omgeving erover. De reacties waren overwegend positief, al zei daarna altijd wel iemand dat ik er nooit geld mee zou kunnen verdienen. Dat blijkt mee te vallen. Ik doe dit parttime naast mijn werk als organisatieadviseur en dat gaat goed."

“Het is erg verleidelijk om uit te breiden met allerlei andere producten, maar ik focus me eerst op het verbeteren van de huidige notitieboeken.” Léon Polman

Is er een andere les die je uit het boek hebt gehaald?

"De auteur vertelt over het Canada-effect. In de eerste jaren kreeg Netflix de kans om uit te breiden naar Canada. Dat zou vrij snel 10 procent meer omzet opleveren. Om dat te realiseren, moesten ze heel veel films en series ondertitelen, omdat er in Canada ook Frans wordt gesproken. De betaalsystemen moesten worden aangepast om de Canadese dollar eraan toe te voegen. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om te wachten met uitbreiden, zodat ze zich eerst konden richten op hun kernproduct. Dat is intern het 'Canada-effect' gaan heten."

Heb jij ook een Canada-effect met jouw bedrijf?

"Het is erg verleidelijk om uit te breiden met allerlei andere producten, maar ik focus me eerst op het verbeteren van de huidige notitieboeken. Eén punt waarop dat kan, is het spreiden van de werkdruk bij de sociale werkplaatsen."

"Aangezien wij veel relatiegeschenken leveren, zit er rond december een enorme piek in de bestellingen, terwijl het in januari en februari weer erg rustig is. Mensen in een sociale werkplaats zijn juist gebaat bij routine en regelmaat. Voor hen zijn die pieken erg belastend. Met de crowdfundingcampagne die nu loopt, willen we de bestellingen beter over het jaar spreiden."