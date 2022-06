Welke ondernemer wil nou niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Sandra van Houwelingen-Ramadhin ontwikkelde een Surinaamse kooklijn en kookboek voor iedereen die Surinaams wil koken en meer van de cultuur wil weten.

Wat: Sorgh & Hoop, Surinaamse kruidenpasta's, salsa's en rubs gemaakt van natuurlijke ingrediënten

Wie: Sandra van Houwelingen-Ramadhin

Sinds wanneer: 2021

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Ik wil graag het verhaal van Suriname vertellen en daarmee een brug slaan tussen de Nederlandse en Surinaamse cultuur. Eind jaren negentig ben ik restaurant Sorgh & Hoop begonnen in Rotterdam. Het moest er zijn alsof je een avondje uitging in Paramaribo. Dat liep meteen als een trein, mensen stonden ervoor in de rij. In 2004 werd ik uitgeroepen tot Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. Drie jaar daarna stopte ik met het restaurant, omdat ik meer tijd wilde hebben voor mijn gezin."

"Later maakte ik een kookboek met verhalen verteld vanuit drie tantes: een creoolse, een Hindoestaanse en een Javaanse vrouw. De Surinaamse keuken is een mengelmoes van culturen. Het is een boek voor mensen die de Surinaamse eetbeleving willen, maar niet genoeg tijd hebben om uren in de keuken te staan. In het boek komen kruidenpasta's voor. Toen ik het kookboek aan bekenden liet lezen, wilden ze meteen weten waar ze die pasta's konden kopen. Toen ben ik gaan kijken hoe ik ze in de winkels kon krijgen."

Hoe heb je dat aangepakt?

"Ik ben begonnen met het maken van de basisrecepten en heb gekeken welke professionele partijen ik daarbij kon betrekken. Ik vond een grote fabrikant. Die wilde me uiteindelijk toch niet helpen, maar heeft wel mijn idee gebruikt. Dat was een harde les. Toen besloot ik zelf aan te kloppen bij een productontwikkelaar van supermarkt Jumbo. Ze wilden niet meteen met me in zee. Ik heb toen veel tijd gestoken in het verbeteren van de producten. Daarna waren ze heel enthousiast. Nu ligt mijn merk in alle Jumbo's in Nederland."

Dat is best bijzonder, voelt dat ook zo?

"Ja, op een gegeven moment meldde een andere grote supermarktketen zich. Ik wist niet wat me overkwam. Maar ik blijf altijd cool. Ik heb nu een samenwerking met Jumbo en zal alles doen voor een optimale samenwerking. Ik wil ook dicht bij mezelf blijven én tijd blijven hebben voor mijn missie."

Wat is die missie precies?

"Die zit al in de naam van mijn bedrijf: voor elkaar zorgen en elkaar hoop geven. Die twee dingen zijn voor mij erg belangrijk. Mijn voorouders zijn Hindoestaanse contractarbeiders die in Suriname terecht zijn gekomen. Ik ben opgegroeid met kip kerrie en karbonade. De Surinaamse keuken en gastvrijheid werken zo verbindend. Iedereen kan nu met mijn producten en kookboek een Surinaamse maaltijd maken en zo meer leren over zijn Surinaamse buurman, collega of vriend."

“Mijn droom is om iets te doen voor vrouwelijke ondernemers in Suriname.” Sandra van Houwelingen-Ramadhin

"Een deel van de winst van Sorgh & Hoop gaat naar vrouwen en kinderen in Suriname. We sturen geld en goederen. Ik wil dat mensen onafhankelijk en zelfredzaam kunnen zijn."

Wat heeft het ondernemerschap je geleerd?

"Vroeger had ik veel vreemd vermogen in mijn bedrijven en hierdoor ook een grote financiële druk. Nu niet meer, we doen alles van eigen geld. Ik heb ook geleerd om zoveel mogelijk op papier te zetten, dan krijg je later ook geen discussies over afspraken. Ik werk alleen samen met bedrijven die mij begrijpen: van fabrieken tot leveranciers en tekenaars. Ze weten dat het product goed en eerlijk moet zijn."

Welke plannen heb je nog?

"Ik moet eerst zorgen dat de kooklijn en het cultureel kookboek goed op de rit komen. Ik wil nog een pittig-zoete chutney gaan ontwikkelen. Het zou heel mooi zijn als vrouwen uit Suriname die kunnen gaan maken en daarmee een eigen leven kunnen opbouwen. Mijn droom is om iets te doen voor vrouwelijke ondernemers daar. Zolang ik iets voor mensen in Suriname kan doen, ben ik gelukkig. Ik ben inmiddels wat ouder, maar daar kan ik altijd energie voor vinden."