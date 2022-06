Kleine bedrijven scoren beter op vertrouwen, trots en plezier op de werkvloer. Dat laat een data-analyse van Great Place to Work zien, bekend van de gelijknamige certificaten voor bedrijven. Maar wat doen kleinere organisaties beter dan de grote spelers?

Great Place to Work beoordeelt bedrijven op hun werkcultuur door medewerkers te bevragen op diverse onderwerpen. Data van ruim 24.000 medewerkers bij 189 organisaties wereldwijd met een gemiddeld rapportcijfers van zeven of hoger zijn geanalyseerd voor een Trust Index.

Daaruit blijkt dat kleine organisaties beter presteren op vertrouwen, trots en plezier dan middelgrote en grote organisaties en multinationals. Ook is er een top 39 Best Workplaces van 2022 samengesteld. Daarin zijn bedrijven opgenomen die hoog scoorden op de Trust Index en opvielen in het cultuuronderzoek.

ViewSonic Benelux, een aanbieder van onder andere monitors, projectors en digitale schoolborden, is uitgeroepen tot de beste werkplek onder de kleinere bedrijven. Het bedrijf is inderdaad klein: het vaste team bestaat uit tien mensen. Op kantoor zitten ook zo'n vijftien operationele medewerkers, die onder meer vragen van klanten uit heel Europa beantwoorden.

Door vrijheid voelen werknemers juist meer verantwoordelijkheid

Dat iedereen het er zo naar zijn zin heeft komt volgens Frank Husken, regiomanager van ViewSonic Benelux, door de open cultuur. "We delen alles met elkaar. Daarnaast wordt iedereen op waarde geschat. Je hoort soms dat werknemers zich niet durven te uiten, maar bij ons is dat absoluut niet zo."

Collega en marketingmanager Anne Laurine Stadermann zegt dat er ook veel vertrouwen is op de werkvloer. "Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 'winkeltje' en we controleren elkaar niet."

Daarnaast is er vertrouwen in dat iedereen zijn werk afkrijgt. "Ik heb drie jonge kinderen, iedereen heeft er alle begrip voor als ik even druk ben met het gezin. Of als ik tussendoor wil sporten, dan kan dat ook gewoon. Frank geeft daar het goede voorbeeld in. In zijn agenda staat gewoon: 'Met de hond naar de trimmer.'" Husken zegt dat iedereen zich juist door die vrijheid meer verantwoordelijk voelt. "We werken daarom allemaal even hard."

Stadermann heeft bewust gekozen voor werken bij een kleiner bedrijf. Ze weet hoe het eraan toe kan gaan bij de grotere spelers. "Ik heb bij een groot bedrijf gewerkt, daar mocht ik veel minder zelf beslissen. Hier voel ik me veel meer ondernemer. Zo ben ik veel creatiever en dat maakt het zo leuk."

Mensen tevreden houden met extra's werkt niet

Dit is precies waarom kleine bedrijven beter scoren, zegt Wencke Ester-Lorber, commercieel directeur bij Great Place to Work. "De grotere bedrijven bestaan meestal al wat langer en daar is een top-downmanier van managen wat gebruikelijker. De top bepaalt hoe de medewerkers het doen. Maar met empathisch leiderschap en begrip krijg je veel meer voor elkaar. We zien dat de cultuur beter beoordeeld wordt onder dit soort leiders."

Maar hoe weet je nou of de cultuur goed is? Dat kun je aan een aantal dingen merken, zegt Ester-Lorber. Wordt er veel geroddeld en is iedereen ineens stil als de baas voorbij komt lopen, dan weet je al dat het niet goed zit. "Daarnaast zie je dat veel bedrijven werknemers tevreden willen houden met extraatjes, zoals pingpongtafels. Dat is leuk, maar zodra de baas langsloopt stoppen de medewerkers met pingpongen. Een goede baas doet mee."

“Het lijkt net alsof je daar medewerkers mee kunt kopen, net als met een mooi salaris.” Wencke Ester-Lorber, commercieel directeur Great Place to Work

Ester-Lorber verbaast zich sowieso over het aantal extraatjes dat organisaties aanbieden om werknemers aan te trekken. "Het lijkt net alsof je daar medewerkers mee kunt kopen, net als met een mooi salaris. Dat is leuk natuurlijk, maar wil die werknemer na een paar maanden nog steeds blijven als de cultuur niet klopt?"

Toch is het nooit te laat om iets aan je werkcultuur te veranderen, zegt ze. Dat begint bij weten wat er speelt en daar je ogen niet voor sluiten. "Wees open over wat voor cultuur er bij jou heerst. Maar zoiets verander je niet van de ene op de andere dag. Ze zeggen niet voor niets: vertrouwen komt te voet en gaat te paard."

Husken is zich daar ook van bewust. "We staan nu op nummer één, maar aan de top blijven is vers twee. We blijven gewoon doen waar we ons lekker bij voelen en hopen dit vast te kunnen houden."