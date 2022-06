Een succesvol bedrijf oprichten, gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De Gouden Leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Peter Radix, die verzorgingsmerk Fairytabs oprichtte.

Ondernemer: Peter Radix

Peter Radix Bedrijf: FairyTabs

FairyTabs Leestip: Work smart, play smart van Hidde de Vries

Hoe maak je van een noodzakelijk kwaad een feestje? Peter Radix brak zich er het hoofd toen hij zijn drie jongens naar bed bracht. Tandenpoetsen ontaardde in een dagelijkse strijd. Tot hij de oplossing bedacht: tandenpoetstabletten voor kinderen.

De Fairytabs zijn er in de smaken munt (met fluoride) en aardbei (zonder fluoride). Als je op een tablet kauwt en begint met poetsen, ontstaat er schuim. Op de klanken van het tandenpoetslied van Radix' muzikale vrienden Speelman & Speelman poetsen kinderen makkelijk de twee minuten vol.

Waarom heb je het boek van De Vries gekozen als gouden leestip?

"We leven allemaal zo gehaast dat we vaak vergeten om op te laden. Ik was ook vaak onrustig in mijn vrije tijd, ik kon niet meer echt ontspannen. In het boek staan tips hoe je dat patroon kunt doorbreken. Sindsdien staat mijn telefoon meestal op stil en plan ik momenten om mezelf op te laden. Ik sport twee keer per week met een personal trainer en maak regelmatig wandelingen zonder telefoon. Dat werkt ontzettend goed, ik ben productiever en werk effectiever en efficiënter. En ik ben fysiek en mentaal uitgerust."

“Ik heb de mensen in mijn team verboden om ’s avonds te werken.” Peter Radix

Heb je deze tips ook toegepast op jouw bedrijf?

"Zeker, ik heb de mensen in mijn team verboden om 's avonds te werken. Ik moedig ze ook aan om genoeg ontspanning in te bouwen. Als je uitgerust bent, maak je minder fouten. Voor mijn gezin heb ik de schermtijd beperkt. Ik vind het voor de kinderen ook belangrijk dat er 's middags een moment is om te landen: even rustig aan tafel zitten of een Donald Duckje lezen."

Heb je nog een andere les uit het boek gehaald?

"We werken in het bedrijf met focusmaanden, waarbij elke maand een ander thema heeft. In mei hebben we ons bijvoorbeeld gericht op online, de website aanscherpen en verbeteren. In juni zijn we de hele maand bezig met nieuwe verpakkingen en in september met de lancering van ons nieuwe product."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur aanraadt?

"Ik pak vooral de dingen eruit waar ik iets aan heb en daar probeer ik iets mee te doen. Kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken. Een ander punt is het belang van authentiek zijn, eerlijk naar jezelf. Dat klinkt heel simpel, maar zit in heel veel kleine momenten, gedachten en handelingen."