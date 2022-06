Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Fatimazhra Belhirch (46) is sinds april directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Hoe ben je directeur geworden?

Belhirch: "Ik ben begonnen als jurist en heb bij een aantal mensenrechtenorganisaties gewerkt, waaronder Amnesty International. Daarna heb ik vijftien jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gezeten. Daar heb ik verschillende functies gehad die aansluiten bij het vluchtelingenvraagstuk. Daarnaast heb ik een aantal bestuurlijke functies gehad."

"Mensenrechten, politiek en vrede en veiligheid hebben altijd als een rode draad door mijn werk gelopen. Deze functie kwam logischerwijs op mijn pad. Als directeur van UAF kan ik het verschil maken voor een deel van de honderd miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn."

Lukt dat bij deze organisatie beter dan in de politiek?

"In de politiek kun je ook verschil maken, maar daar moet je wat vaker water bij de wijn doen. We kunnen binnen het UAF sneller in actie komen, zaken signaleren en op de agenda zetten. Maar uiteindelijk gaat de politiek daar over."

Vind je dat frustrerend?

"Omdat ik bij een ministerie heb gewerkt, ken ik het politieke proces. Het kan lang duren voor er zaken veranderen. Maar ondertussen hebben bijvoorbeeld vluchtelingen uit Oekraïne niet voldoende geld om te kunnen studeren in Nederland. Ze hebben onvoldoende financiële voorzieningen om alle studiekosten te betalen."

"Gelukkig hebben universiteiten aangekondigd nu zelf het collegegeld wat te verlagen. Maar in de politiek is nog steeds niets gebeurd. Wij hebben dit bij de bewindspersonen en Tweede Kamerleden aan de kaak gesteld."

Wist je al meteen wat je wilde aanpakken toen je begon?

"Voor ik hier begon, ben ik gaan nadenken wat ik kon betekenen. Maar je moet niet binnenstappen en zeggen: dit ga ik allemaal veranderen hier. De organisatie bestaat binnenkort 75 jaar, die staat al. Maar mijn taak is wel om iets te doen met dat wat er speelt. Zoals de oorlog in Oekraïne en bijvoorbeeld de nieuwe inburgeringswet die niet goed werkt."

"Er is bijvoorbeeld te weinig geld voor onderwijs voor nieuwkomers. Sommige mensen vallen buiten de boot, waardoor het opbouwen van een leven hier langer duurt. We hebben het kabinet opgeroepen om dit recht te trekken. Daarnaast zijn we in gesprek met gemeenten om te onderzoeken hoe we ze kunnen ondersteunen."

"Verder gaan we door met het faciliteren van leerwerktrajecten. We helpen vluchtelingen aan werk in sectoren waar krapte is, bijvoorbeeld in de elektrotechniek."

“Na mij komen er weer anderen. In die context zie ik mezelf als een passant.” Fatimazhra Belhirch

Wat voor directeur wil je zijn?

"De organisatie bestaat al 75 jaar en heeft al verschillende directeuren gehad. Na mij komen er weer anderen. In die context zie ik mezelf als een passant en stel me dienend op. Het draait om de vluchtelingen. Maar ook om de medewerkers, mijn team."

"Ik probeer zoveel mogelijk contact met alle medewerkers te hebben. Ik ben veel op kantoor, ga zelf ook in de kantoortuin zitten (tenzij ik een belangrijk gesprek heb) en sluit aan bij teamsessies. Zo wordt ook de drempel lager om naar mij te toe te komen. Ik moet weten wat er speelt om mensen goed te kunnen helpen."

Lig je weleens wakker van je werk?

"Ik ben gelukkig een goede slaper. Maar toen ik het nieuws las over het stijgende aantal vluchtelingen - dat zijn er nu dus honderd miljoen - dacht ik wel: dit is ontzettend zorgwekkend. Gelukkig zien we ook dat veel mensen in Nederland openstaan voor vluchtelingen, kijk maar naar de initiatieven voor mensen uit Oekraïne."

"Zo zouden we iedere vluchteling moeten behandelen. We moeten ze niet zien als gedeelde last, maar als kans. Ze kunnen echt iets toevoegen aan onze economie."

Wat doe je om stoom af te blazen?

"Ik vind reizen en nieuwe culturen ontdekken een heel fijne manier om te ontspannen. Maar ik lees ook graag, historische romans, gedichten of boeken over ons brein. En misschien klinkt het gek, maar studeren is voor mij ook ontspanning. Ik heb net weer een programma afgerond. Maar ik kijk net als veel mensen ook graag iets op Netflix."