Generatie Z (of gen Z) is de nieuwste generatie op de arbeidsmarkt. Deze stelt heel andere eisen aan een baan, gaat niet zomaar met alles akkoord en is al helemaal niet van plan zich zomaar voor langere tijd aan een bedrijf te verbinden. Wat moeten bedrijven doen om deze jonge talenten aan zich te binden?

Met zijn traineeshipbureau Skyscrapers helpt Tim Berendsen jonge professionals de arbeidsmarkt op te komen. Ook begeleidt hij werkgevers met het onboarden van deze jonge werknemers. Berendsen werkt zowel met millennials (geboren tussen 1981 en 1995) als met de nieuwste generatie op de arbeidsmarkt, generatie Z. Die laatste is geboren tussen 1996 en 2015, dus nu medio twintig.

Hij ziet veel overeenkomsten tussen de twee generaties, maar ook verschillen. "Waar millennials soms idealistischer overkomen, is gen Z meer bezig met hoe zij daadwerkelijk impact kan maken en daardoor ook daadkrachtiger. Millennials zijn volwassen geworden met toegang tot het internet, maar gen Z groeide letterlijk op met een smartphone in de hand. Waar ik als millennial digitaal werken en leven heb moeten aanleren, weten zij niet beter."

Daadkrachtig, realistisch en digital native. Dat moet werkgevers, in een tijd waarin hybride werken het nieuwe normaal is, als muziek in de oren klinken. Maar om het nieuwe normaal goed uit te voeren, is het wel handig om te weten wat het 'oude' normaal was.

Daar heeft gen Z vaak geen weet van, ziet Charlotte Snijders, accountmanager en coach bij Skyscrapers. "Een trainee die ik begeleid, voelde zich schuldig omdat ze tijdens haar lunchpauze boodschappen was gaan doen. Ze werkte thuis, stond in de supermarkt en er kwam een zakelijk telefoontje binnen. Het leek haar niet professioneel die daar op te nemen, maar voelde zich daar achteraf schuldig over. Had zij geen boodschappen mogen doen in haar pauze?"

Geef jonge werknemer ruimte om hart te luchten

Het is een van de voorbeelden van de onwetendheid die Snijders bij gen Z signaleert. "Iedere generatie leert werken op de werkvloer. Dat is altijd zoeken als starter. Voorheen, toen we nog grotendeels op kantoor werkten, was het gewoon om in ieder geval de eerste paar weken door een collega die naast je zat te worden ingewerkt."

Sinds het hybride werken is dat niet meer vanzelfsprekend. "Waar je eerst van negen tot vijf werkte of rondkeek naar wat andere medewerkers deden, heeft gen Z veelal geen sjoege van wat er van hen wordt verwacht."

Hoe kunnen werkgevers hier het beste mee omgaan? Snijders: "Door het hybride werken wordt er meer verantwoordelijkheid bij de jonge professional gelegd. Meestal wordt er van hen verwacht dat ze proactief zijn in het contact leggen met hun leidinggevenden, collega's of klanten. Ze staan continu 'aan'."

Werkgevers doen er goed aan vaste 'check-inmomenten' af te spreken met jonge werknemers. Zo hebben die de gelegenheid hun hart te luchten. "Geef ook aan wanneer het werk dat zij verrichten goed genoeg is. Zo voorkom je mogelijke stress en help je een starter te leren hoe zij hun eigen verwachtingen kunnen matchen aan die van jou."

Werken en geld staat niet op één bij gen Z

Gen Z stelt vaak andere eisen aan werk en het leven dan voorgaande generaties, weet Snijders. "Millennials waren vaak meer veeleisend in de zin van: het moet nu leuk zijn. Met je laptop op Bali werken en dat op Instagram kunnen laten zien. En als ik mijn baan na acht maanden niet meer leuk vind, ga ik verder naar de volgende uitdaging. Ook gen Z wil flexibel werken, maar heeft meer een langetermijnvisie dan millennials."

Het grootste verschil met de vorige generatie is volgens Snijders hun motivatie. "Bij gen Z staan werken en geld niet op één, maar tijd en relevantie. Zij verdienen liever minder om meer tijd te hebben voor dingen die maatschappelijk relevant zijn in het leven."

Gen Z is minder geïnteresseerd in verre reizen en dure spullen en het hoge salaris dat daarvoor nodig is. "Ze willen in hun werk graag iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld bij een woningcorporatie om wijken klimaatneutraal te maken."

Als geld niet zo belangrijk voor gen Z is, hoe kan een werkgever hen dan aan zich binden? "Deze generatie is actiegericht en ambitieus. Misschien omdat zij opgroeien in een wereld van wooncrisis, oorlog, torenhoge studieschulden en veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Ze willen impact maken waar het wél kan", zegt Berendsen. "Dus geef ze de kans om zich te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. Zo geef je ze het gevoel dat ze daadwerkelijk iets kunnen bijdragen aan een mooier morgen en haal je het beste uit gen Z."