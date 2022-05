Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Dion Fokkema, die samen met Vincent en Madelon Pieters zonnebranddispenserbedrijf HipHot oprichtte.

Ondernemer : Dion Fokkema

: Dion Fokkema Bedrijf: HipHot

HipHot Leestips: 3458 (drie, vier, vijf, acht): Strategiemaken en organisatiekraken van Camilla van den Boom

Het begon met een persoonlijke frustratie toen Dion Fokkema op het terras in de zon zat. Hij had geen zonnebrandcrème bij zich en in de schaduw was geen plek meer. De enige optie om niet te verbranden was weggaan.

Vier jaar later is dit probleem op zo'n driehonderd plekken opgelost. Op onder andere terrassen, festivals, scholen en bij sportverenigingen hangen HipHot-dispensers met zonnebrandcrème. Bedrijven kunnen zonnebranddispensers kopen óf hun naam - tegen betaling - op het product plaatsen in de vorm van sponsoring. Zo wil HipHot helpen om het groeiend aantal gevallen van huidkanker te verminderen.

Waarom heb je het boek van Van den Boom gekozen als gouden leestip?

"Ik heb er veel aan gehad in mijn werk als consultant voor andere bedrijven. Het uitgangspunt is dat je doelen en strategie moet terugbrengen tot kleine stappen. Drie, vier, vijf, acht staat voor tijdspannes van respectievelijk drie maanden, vier weken, vijf dagen en acht uur."

"Elke drie maanden kijk je of je op schema ligt bij het behalen van de strategische doelen. Je kijkt ook drie maanden vooruit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens maak je de doelen kleiner. Van drie maanden ga je terug naar vier weken, dan naar vijf dagen en vervolgens naar één dag."

“Om de strategie werkbaar te maken, moet je hem verkleinen en regelmatig opnieuw tegen het licht houden.” Dion Fokkema

Waarom is het verkleinen van doelen belangrijk?

"Ik zie regelmatig bedrijven die veel tijd en energie investeren in hun strategiedocument, dat vervolgens in een la verdwijnt. Om de strategie werkbaar te maken, moet je hem verkleinen en regelmatig opnieuw tegen het licht houden."

Heb je het boek ook gebruikt voor HipHot?

"Niet direct, al hebben we veel van de vragen gebruikt om na te denken over de punten waar we op vastliepen. Dat was vooral de vraag naar schaalbaarheid. Eerst was het een uitdaging om de juiste vorm voor het product te vinden."

"We wilden kleine zakjes zonnebrandcrème verspreiden, zoals die voor mosterd. Dat zagen horecabedrijven niet zitten, omdat mensen die zakjes meenemen zonder ze te gebruiken, zodat je continu moet bijvullen. Tijdens een vakantie in Spanje kwamen we een dispenser tegen. Dat werkte heel goed."

"Vervolgens moesten we een manier zien te vinden om de dispensers op zoveel mogelijk plekken te plaatsen. Uiteindelijk kwamen we op een advertentiemodel. Bedrijven willen dit graag sponsoren, als ze in ruil daarvoor hun naam op het product kunnen zetten. Toen we dat eenmaal hadden, ging het snel. We krijgen inmiddels zo veel aanvragen dat we ze bijna niet meer aankunnen."

Zou je iets anders doen dan de auteur van het boek aanraadt?

"Ik zou een hoofdstuk opnemen over de lean start-up-methode, waarbij je eerst test of een idee levensvatbaar is. Vaak worden strategie en beleid van bovenaf in een organisatie bepaald, terwijl de praktijk weerbarstiger is. Testen is heel belangrijk om gaandeweg de doelen bij te stellen. Zo kun je ook continu verbeteringen doorvoeren."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Bestaande bedrijven kunnen vastlopen in hun denkwijze. De vragen in dit boek helpen dat te doorbreken. Voor start-ups is het handig omdat het helpt met het voorbereiden van een financieringsaanvraag. Investeerders stellen vaak moeilijke vragen. Dit boek helpt om kritisch naar je eigen product en de omgeving te kijken."