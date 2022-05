Anno 2022 moet een baan niet alleen leuk zijn en een fijn salaris opleveren. Het werk moet er ook toe doen. Dit geldt niet alleen voor werknemers, ook voor ondernemers is zingeving belangrijk. Maar hoe vind je die diepere betekenis in je werk?

Ingrid Reichmann is zo iemand die graag zinvol werk doet en een duidelijke missie heeft. Ze had een carrière in de financiële sector en startte daarna samen met haar collega Josephine van der Vossen Partners at Work, een executive search-kantoor.

"Wij vullen vacatures in voor de top van het bedrijfsleven, met divers talent. De nadruk leggen we op vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond. Dat doe ik omdat ik geloof dat diversiteit bijdraagt aan een betere maatschappij. Ik wil werkgevers helpen om vooroordelen - en die hebben we allemaal - niet mee te nemen in hun selectieproces."

Ook in gesprekken met haar klanten: werkgevers van grote organisaties, merkt Reichmann dat betekenisvol werk steeds belangrijker wordt. "Kandidaten willen niet alleen maar een leuke baan, maar ook impact maken. Ze gaan niet alleen voor het geld, maar willen iets bijdragen aan de maatschappij."

Betekenisvol werk doen

Janneke Oostrom, universitair hoofddocent HRM en organisatiegedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), ziet ook dat steeds meer werknemers verlangen naar betekenisvol werk. Waar komt die behoefte vandaan? Deels vanuit een luxepositie, legt ze uit. De arbeidsmarkt is momenteel krap waardoor werknemers makkelijker van baan kunnen wisselen. "In zo'n situatie denken we meer na over betekenisvol werk. Je vraagt je af of dit wel de juiste baan voor jou is, of dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging."

De coronapandemie heeft het verlangen naar betekenisvol werk ook aangewakkerd. "Mensen hadden natuurlijk meer tijd om te reflecteren. Hoe draagt jouw baan bij aan je eigen ambities en wat draagt je werk bij aan de maatschappij?"

"Om relevant te blijven op de arbeidsmarkt moet je je blijven ontwikkelen." Ingrid Reichmann, Partners at Work

Voelen dat je impact maakt

Maar wat ís precies zinvol werk? Oostrom legt uit dat betekenis vinden in het werk met verschillende dingen te maken heeft. Zo helpt het als je ziet hoe jouw takenpakket bijdraagt aan de missie van het bedrijf of de maatschappij. Dan zie je het nut in van je baan.

Ook is het belangrijk dat je jouw vaardigheden kunt gebruiken in het werk of onderneming. "Uit onderzoek blijkt dat groei en ontwikkeling belangrijk zijn. Je voelt je betekenisvoller als je op je werk ruimte krijgt voor persoonlijke groei, of de kans krijgt om een opleiding te volgen."

Reichmann besloot in te spelen op de trend om te werken vanuit purpose. Ze schreef zich in voor een opleiding: de MBA leading with purpose van de VU. "Twee jaar geleden overleed mijn man. Toen werd ik op mezelf teruggeworpen en ging ik nadenken over dingen als: wat wil ik de komende dertig jaar doen met mijn leven en loopbaan? Daarnaast geloof ik in een leven lang leren. Om relevant te blijven op de arbeidsmarkt moet je je blijven ontwikkelen. Deze opleiding sprak mij aan omdat ik zelf werk vanuit purpose en de theorie daarachter wilde leren."

Meer zingeving door ontwikkeling

Een opleiding volgen of jezelf ontwikkelen kan helpen om zingeving te vinden in je werk, zegt Oostrum. Wil je meteen iets doen om je baan of onderneming meer betekenis te geven? Vraag jezelf dan af welke aspecten van het werk je het gelukkigst maken. Hoe kunnen die taken een grotere rol spelen in je werkleven? Vervolgens zou je aan je baan kunnen sleutelen. Dit wordt ook wel job crafting of baanboetseren genoemd.

Voor leidinggevenden geldt dat ze de missie en het verhaal van de organisatie aan hun mensen moeten vertellen. Zo wordt voor werknemers duidelijker wat het nut is van hun baan. Volgens Oostrom spelen ook de relaties met collega's een belangrijke rol als het gaat om betekenisvol werk. Wees je hier als leidinggevende van bewust, zorg voor teamgevoel en vermijd conflicten tussen werknemers.