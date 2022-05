Droom je van een eigen kookblog, hondenuitlaatservice of sieradenwebwinkel naast je vaste baan? Dan ben je niet de enige, want parttime ondernemen was nog nooit zo populair. NU.nl sprak experts over hoe je van je hobby je werk maakt, zonder je vaste baan op te zeggen.

Parttime ondernemen is razend populair. Op 1 oktober 2021 stonden er meer dan 322.000 parttime zzp'ers ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is bijna 50 procent meer dan in 2016. Hoewel parttime ondernemers minder uren maken dan een fulltimers zijn er nog genoeg valkuilen.

Parttime ondernemen én een vaste baan: goed idee?

In het algemeen kun je volgens arbeidspsycholoog Jos Frederiks prima ondernemen naast een vaste baan, zolang je maar intrinsiek bent gemotiveerd. "Als je met dollartekens in je ogen loopt, is het waarschijnlijk een minder goed idee. Dan heb je een een wake-upcall nodig, want ondernemen is hard werken."



Ondernemersadviseur Jessica van El van de KVK sluit zich bij Frederiks aan. "Als ondernemer ben je eigenlijk alles in een: boekhouder, marketeer en ook nog verkoper. Het maakt dan niet uit of je het parttime of fulltime doet."

Julian Klop is ondernemer en eigenaar van Klop Media. Hij maakt instructievideo's voor beginnende ondernemers. Volgens Klop ligt het succes van een (parttime) onderneming vooral aan hoe gedisciplineerd je bent. "Je kunt niet elke dag na je vaste baan op de bank ploffen maar je moet de energie vinden om weer met je bedrijf aan de slag te gaan. In loondienst kun je terugvallen op je collega's, als ondernemer ben je op jezelf aangewezen. Daarnaast moet je ook met afwijzingen kunnen omgaan."

“Probeer niet te focussen op je angst, maar juist op nieuwsgierigheid naar deze nieuwe stap.” Jos Frederiks, arbeidspsycholoog

Met je baas rond de tafel

Hoe begin je met parttime ondernemen? Frederiks adviseert om eerst te bedenken hoe jouw ideale werkweek eruitziet. Hoeveel dagen wil je voor jezelf werken en hoeveel voor je huidige werkgever?



"Het is heel belangrijk om daarna met je werkgever rond de tafel te gaan zitten. Door duidelijke afspraken te maken, kun je je tijd en energie goed verdelen. Zo kom je erachter of het ondernemen echt iets voor jou is en je leidinggevende kan anticiperen op je afwezigheid."



Hoe je tegen het ondernemen aankijkt, is ook belangrijk, stelt de arbeidspsycholoog. "Als je steeds tegen jezelf zegt dat het iets eng gaat worden, dan wordt het vanzelf eng. Probeer niet te focussen op je angst, maar juist op je nieuwsgierigheid naar deze nieuwe stap."

Ondernemen vanuit passie

Jaap Schuddeboom is ondernemerscoach voor parttimers. Zijn doel als coach is het stimuleren van de passie van de ondernemer. "De mensen die ik coach ervaren een bepaald soort vrijheid binnen hun onderneming. Ze kunnen doen wat ze leuk vinden zonder dat de verantwoordelijkheden van een fulltime onderneming bijkomen."



Toch heeft deeltijd ondernemen ook nadelen. Volgens Schuddeboom verwachten klanten vaak dat je een product of dienst elk moment kunt leveren. "Sommige klanten willen meteen een reactie en vinden dat je het niet kunt maken om parttime beschikbaar te zijn. Het is daarom heel belangrijk om van tevoren aan je klanten te communiceren dat je een parttime ondernemer bent."



Het is mogelijk dat klanten vertrekken na zo'n mededeling, maar als je diensten of producten van goede kwaliteit zijn, hoef je daar niet bang voor te zijn. Schuddeboom "Je hebt natuurlijk je vaste baan en dus financiële zekerheid nog." Hij benadrukt dat ondernemen altijd risico's met zich meebrengt, ook als je het parttime doet. "Je moet durven verkopen, anders gaat het niet werken."