Welke ondernemer wil nou niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: vaders Jochem Hes en Sjoerd Trompetter zagen dat babyproducten schadelijke stoffen bevatten en besloten daar zelf wat aan te veranderen met hun lijn Naïf.

Wat: Naïf, natuurlijke verzorgingsproducten voor volwassenen, kinderen en baby's

Naïf, natuurlijke verzorgingsproducten voor volwassenen, kinderen en baby's Bedenkers: Sjoerd Trompetter en Jochem Hes

Sjoerd Trompetter en Jochem Hes Sinds: 2013

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Trompetter: "We waren allebei net voor het eerst vader geworden en kwamen erachter dat zelfs in babyverzorging schadelijke ingrediënten zitten. Dat klopt niet, dachten we. Daar wilden we graag iets aan gaan doen."

Hoe pak je zoiets aan?

Hes: "We waren twee vaders uit het bedrijfsleven, wat wisten wij nou? Dus zijn we ons in de markt gaan verdiepen, hebben de juiste experts gesproken - van dermatologen tot kraamhulpen - en we hebben input gevraagd aan ouders zelf: wat gebruik je, wat niet en waarom?"

“Het enige wat we hadden, was een laptopje en een idee. Maar dat heeft wel geholpen.” Jochem Hes, medeoprichter Naïf

Trompetter: "We hadden meteen een goed beeld van wat we wilden maken: producten met zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten, zonder microplastics. We kwamen erachter dat billendoekjes van plastic worden gemaakt, daar worden er jaarlijks miljoenen van verkocht. Die van ons zijn plasticvrij. Zo waren er nog heel veel verzorgingsproducten waar we een verschil in hebben gemaakt en kunnen maken."

Inmiddels runnen jullie een groot bedrijf, hoe is dat?

Hes: "Ja, we hebben nu dertig man in dienst, het blijft gek. Toen we allebei onze banen opzegden, werden we voor gek verklaard. Het enige wat we hadden, was een laptopje en een idee. Maar dat heeft wel geholpen: we moesten er toen wel wat van maken. We hadden ook wel mazzel dat mensen in de tussentijd steeds bewuster zijn geworden."

Trompetter: "Er zit een groot verschil tussen de dag waarop we begonnen en hoe er nu wordt gedacht over verzorgingsproducten."

Ondernemen gaat niet altijd over rozen, waar zijn jullie tegenaan gelopen?

Hes: "We waren vanuit onze banen gewend dat je heel de dag samenwerkt met andere mensen. Als beginnend ondernemer krijg je vaak niets eens reactie op je mailtjes."

“We voelen elkaar heel goed aan en weten we ook waar de ander goed in is” Sjoerd Trompetter, medeoprichter Naïf

Trompetter: "In het begin sta je met lege handen. We zijn heel operationeel begonnen, met zelf pakketjes inpakken, orders versturen. Dat was heel leuk, maar wel onrustig. Je weet nog niet waar het heen gaat en je bent elke dag voor je bestaan aan het knokken. Nu zit er wat meer rust ingebouwd in ons werk, dat is ook wel lekker."

Hes: "Ik vond het begin juist verslavend werken. Als je een pakketje verkoopt, wil je er de volgende dag twee verkopen. Misschien ben ik ook wel de meest optimistische van de twee."

Bevalt de samenwerking nog steeds goed?

Hes: "We kennen elkaar al sinds onze studententijd, we hebben samen in een studentenhuis gewoond. Onze vrouwen waren al sinds hun jeugd vriendinnen met elkaar. Ik weet dat ik dit nooit in mijn eentje had willen doen, ik heb Sjoerd wel echt nodig."

Trompetter: We voelen elkaar heel goed aan en weten we ook waar de ander goed in is. Dat is heel fijn."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Hes: "We gaan de markt van persoonlijke verzorging veranderen. Daarnaast zitten we nu midden in het zonnebrandseizoen. We hebben hierin een hele andere keuze gemaakt dan veel andere merken: er zitten in onze producten minerale filters in plaats van chemische. Daar willen we zoveel mogelijk aandacht voor. Daarnaast gaan we ons babyassortiment flink uitbreiden om zo een grotere positie in de markt te veroveren."