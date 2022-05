Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Wim Linting (44) is sinds september directeur van Prescan, aanbieder van preventief gezondheidsonderzoek.

Hoe ben je directeur geworden?

"Het is niet zo dat ik heb toegewerkt naar een functie als CEO. Ik zie het meer zo dat dingen op mijn pad zijn gekomen. Het begon tien jaar geleden bij Bergman Clinics als manager operations, mijn eerste baan in de zorg. Daarna kreeg ik een baan bij ZorgDomein, een van de eerste IT-gerichte zorgbedrijven. Na een paar jaar ben ik naar Equipe gegaan, bekend van Xpert Clinics en Velthuis Kliniek. Daar heb ik een reeks klinieken aangestuurd. Toen werd ik benaderd door Prescan, met de vraag of ik interesse had in deze functie."

We zijn nu negen maanden verder, hoe gaat het inmiddels?

"Erg goed. De organisatie sprak me meteen aan. Prescan kan met preventief gezondheidsonderzoek een relevante rol spelen in het van inzicht in de gezondheidssituatie van mensen en in mogelijke risicofactoren. Zo geven we mensen handvatten om gezonder te leven. Op dit moment kijken we welke onderzoeken we nog meer aan kunnen toevoegen aan ons aanbod."

Hoewel ik hier sinds september vorig jaar zit, voelt het als langer. Er is veel gebeurd in het bedrijf, corona heeft flink wat impact gehad. Cliënten bleken toch wat huiverig om langs te komen in een van onze klinieken. Daar hebben we flink van moeten herstellen. Precies in die nasleep van de crisis kwam ik binnen, maar ik vond het daardoor niet minder leuk. Je weet nooit precies waar je in terechtkomt als je ergens begint. Daar moet je tegen kunnen."

Wat voor directeur wil je zijn?

"Je moet niet binnenkomen met een ambitieus plan en dan denken: ik ga dit uitvoeren. Je moet het met elkaar doen. Ik voel me ook absoluut geen alleenheerser en neem niet zomaar radicale beslissingen in mijn eentje. Ik heb een duidelijke visie, maar ik realiseer me heel goed dat er meer percepties zijn.

“Ik vind het juist heel fijn om in het weekend even ongestoord te kunnen werken.” Wim Linting

Ik heb gemerkt dat het feit dat ik deze rol heb, toch wat met mensen doet, ook al wil je dat misschien niet. We zijn geen hiërarchisch bedrijf, maar ik houd er toch rekening mee dat niet iedereen alles tegen je durft te zeggen omdat je directeur bent."

In hoeverre heeft je loopbaan je veranderd?

"Ik kan van nature erg snel gaan. Dat betekent dat ik rap beslissingen neem, maar je kunt daardoor ook te kort door de bocht zijn. Gedurende mijn loopbaan ben ik steeds genuanceerder geworden.

Werk en privé lopen bij mij altijd wel door elkaar. Voor mij werkt een werkdag van negen tot vijf niet. Ik vind het juist heel fijn om in het weekend even ongestoord te kunnen werken. Maar ik heb ook een vrouw en twee jonge kinderen en ik wil ook graag bij hen zijn. Ik blijf soms nog wat te lang in mijn hoofd zitten; echt 'landen' en even met andere dingen bezig zijn dan werk vind ik soms lastig. Maar dat gaat steeds beter."

Wat doe je nog meer om te ontspannen?

"Ik sta nooit later dan 6.00 uur op en begin de dag graag met wat korte meditatie- en sportoefeningen. Soms neem ik ook nog een koude douche. Dit geeft altijd een goede kickstart van de dag."