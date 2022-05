Welke ondernemer wil nou niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Maaike begon met plantaardig koken voor collega's en bezorgt nu maaltijden in heel Nederland.

Wat: Eat.Peasy, een maaltijdservice voor plantaardige klant-en-klaarmaaltijden

Eat.Peasy, een maaltijdservice voor plantaardige klant-en-klaarmaaltijden Bedenker: Maaike Stift

Maaike Stift Sinds: 2019

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Ik werkte in loondienst bij Coolblue, maar ik merkte dat mijn hart ergens anders lag. Op het werk was ik altijd met eten bezig: hoe kan het aanbod in de kantine gezonder, wat gaan mijn collega's vanavond eten? Ik had het heel vaak over eten en hoe je gezondere keuzes kunt maken. Daar wilde ik graag iets mee gaan doen."

Wat was je volgende stap?

"Ik was ondertussen al overgestapt op een plantaardig dieet en kreeg een halve dag in de week vrij om daar een studie in te volgen. Ik ben met collega's blijven sparren en ontdekte dat de meeste jonge mensen wel gezonder en duurzamer willen eten, maar dat lastig vinden vanwege tijdgebrek. Daar ben ik een oplossing voor gaan zoeken. Zo kwam ik op het idee om voor een klein groepje collega's te gaan koken. De maaltijden die ik thuis klaarmaakte, hoefden ze daarna alleen maar op te warmen."

"Via Google Forms konden ze zich inschrijven en de betaling ging via Tikkies. Ik mocht de koelkast op het werk gebruiken om de maaltijden in te zetten. Al snel werd de groep groter en groter, ook met mensen van buiten het werk. Na m'n werk begon ik meteen met koken en sprong daarna op een bakfiets vol met bakjes eten. Op een gegeven moment kon ik het niet meer bijbenen en ben ik gestopt met mijn baan."

Vond je het niet eng om je baan op te zeggen?

"Dat Coolblue in me geloofde en ook klant bleef, gaf een goed gevoel en ook energie om het verder uit te bouwen. Ik begon met drie dagen in de week bezorgen, daarna werden het er meer. Alleen werd dat op een gegeven moment toch wat veel. Koken vanaf twintig man is eigenlijk al echt productie draaien. Ik houd van koken, maar dat massale vond ik toch minder leuk. Dus ik ben al heel snel op zoek gegaan naar mensen die me konden helpen. Daarnaast vond ik het ook niet zo leuk om alleen te werken."

Hoe heb je die hulp gevonden?

"Ik heb een oproepje geplaatst op LinkedIn. Daar reageerden twee oude bekenden op van een horeca-uitzendbureau waar ik ooit had gewerkt, zij zijn toen ingestapt. Dat is ook echt mijn tip: vraag op tijd om hulp, denk niet dat je alles zelf moet doen. Mijn twee compagnons kopen nu alles in, maken de maaltijden en zetten ze klaar voor verzending. Ik regel de zaken eromheen: ik bedenk de recepten, regel alles met de website en doe de marketing."

Waar staat het bedrijf nu?

"We zijn laatst overgestapt naar een andere partij die de maaltijden kan bezorgen. Ik wil dat mensen een maaltijd bezorgd krijgen die er goed uitziet én duurzaam wordt vervoerd. Dit bedrijf biedt gekoelde bezorging zonder dat daar extra verpakkingsmateriaal bij wordt gebruikt."

"Inmiddels bezorgen we in heel Nederland, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn. Mensen zijn tevreden over de maaltijden en de dienst, maar we willen een nog grotere doelgroep bereiken. Ik zit er nu over na te denken om bijvoorbeeld ook recepten te gaan delen. Er is nog genoeg te doen, maar dat is soms ook lastig: je moet focus houden. Je moet je bedrijf wel draaiende zien te houden en er zelf van kunnen leven."