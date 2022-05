Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Rochano Til, die huwelijksaanzoekbedrijf Marry Me Lights oprichtte.

Ondernemer : Rochano Til

: Rochano Til Bedrijf: Marry Me Lights

Marry Me Lights Leestip: De blauwe oceaan: creatieve strategie voor nieuwe, concurrentievrije markten van W. Chan Kim en Renée Mauborgne

Als rasechte romanticus was het voor Til niet genoeg om zijn vriendin tijdens een etentje ten huwelijk te vragen. Hij pakte het groots aan: enorme neonletters vormden samen de woorden 'Marry me', terwijl op de achtergrond vuurwerk knalde. Zo'n honderd familieleden en vrienden waren getuige van het moment.

Het filmpje kwam op YouTube en de verzoeken voor een vergelijkbaar aanzoek stroomden binnen. Het liep zo'n vaart dat Til besloot er een bedrijf voor op te richten. Vanaf honderd euro kun je bij Marry Me Lights uitpakken met lichtletters, maar ook een aanzoek met een helikoptervlucht behoort tot de mogelijkheden.

“Een huwelijksaanzoek regelen moet net zo makkelijk zijn als iets bestellen bij McDonald's.” Rochano Til, oprichter Marry Me Lights

Waarom heb je het boek van Chan en Mauborgne gekozen als gouden leestip?

"Ik las het boek tijdens mijn studie Business & Retail Management in Enschede. Het gaat over ondernemen in een markt die nog niet bestaat. In plaats van je te begeven in een bloedrode oceaan waar concurrenten elkaar afslachten, kun je beter op zoek gaan naar waar het water nog blauw is. Dat heb ik met Marry Me Lights gedaan."

Is het moeilijk om een bedrijf op te richten in een niet-bestaande markt?

"Je hebt nog geen last van concurrenten, maar je kan ook niet leren van hun fouten. Het moeilijkste is om mensen te informeren over jouw product of dienst. Omdat die nog niet bestaat, vinden ze het vaak moeilijk om zich er iets bij voor te stellen. En als ze dat wel weten, betekent dat niet automatisch dat ze daar zelf gebruik van willen maken. Het creëren van vraag is dus cruciaal."

Hoe doe je dat, vraag creëren?

"Daar zijn allerlei rekenmodellen voor. Het boek is vrij theoretisch, je hebt wel wat achtergrond in bedrijfsmodellen nodig om het te kunnen begrijpen. Een van de dingen die ik heb gedaan, is het aanbod laagdrempelig maken. Met mijn bedrijf wil ik het regelen van een huwelijksaanzoek net zo makkelijk maken als iets bestellen bij McDonald's."

"Daarom heb ik een instapmodel ontwikkeld, dat bestaat uit neonlichten, een rode loper, rode rozen en een teddybeer. Dit samen kost 260 euro. Vervolgens zijn er meer dan 250 opties om het aan te vullen, zoals rookbommen, vuurfakkels of een altaar. Een helikoptervlucht waarbij de letters vanuit de lucht zichtbaar zijn, kan ook."

Had je vriendin niks door van jouw plan om haar ten huwelijk te vragen?

"Ik heb alles buiten haar om weten te regelen. De spullen werden bij mijn moeder bezorgd. Mijn vriendin wist wel dat er een speciaal moment zat aan te komen toen ze mijn moeder in de stad zag met een tante die speciaal voor de gelegenheid was overgekomen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik denk vooral aan mensen die iets innovatiefs willen doen. Dit is geen boek voor ondernemers met een bedrijf in een gevestigde industrie, of voor mensen die moeite hebben om creatief te denken. Ik vind het juist leuk om nieuwe dingen te bedenken. Zo ben ik nu bezig met een nieuw concept voor de vastgoedmarkt."