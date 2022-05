Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Selma Seddik, die samen met Bart Roetert anti-voedselverspillingsbedrijf InstockMarket oprichtte.

Ondernemer : Selma Seddik

: Selma Seddik Bedrijf: InstockMarket

InstockMarket Leestip: Hard gaan met de beste mensen: Zo groeien Swapfiets, Bynder en Voys dankzij toptalent van Sprout

Voor voedselredders Seddik en Roetert was corona een vloek en een zegen. Een vloek omdat ze hun drie restaurants moesten sluiten. Een zegen omdat ze hun impact- met het groothandelsbedrijf InstockMarket- nu veel sneller kunnen vergroten.

Instock begon in 2014 als een pop-uprestaurant dankzij het winnen van een pitchwedstrijd van een supermarktketen. Het idee was om onverkocht voedsel uit de supermarkten op te halen en diezelfde dag nog te verwerken in dagelijks wisselende menu's. Eén pop-uprestaurant werden er drie en in 2019 kwam daar InstockMarket bij, een groothandel voor geredde producten.

Deze producten worden opgehaald bij boeren, telers of groothandels en daarna online aangeboden aan de horeca. Daarnaast verwerkt het bedrijf geredde ingrediënten tot (speciaal)bier en granola. Behalve hun eigen producten gaan ook de 'falafvalburgers' van geredde groenten en bonen, de 'tweede jeugd' diepgevroren supertosti's en de 'circulariekoek' als warme broodjes over de digitale toonbank.

Waarom heb je het boek van Sprout gekozen als gouden leestip?

"Ik kreeg het boek mee in een goodie bag op een evenement van platform MT/Sprout. Het is een compleet en compact boekje waarin veel theorieën staan over het opzetten van een goed team. Zo is het belangrijk om eerst een plan te maken en te bedenken welk type personen je nodig hebt en daar vervolgens de juiste werknemers bij te zoeken. De zoektocht naar talent gaat altijd door, ook als je even geen vacatures hebt. Zeker in deze tijden met schaarste op de arbeidsmarkt is het belangrijk om een poel van geschikte mensen aan te houden."

Hoe doe je dat, een poel van talent aanhouden?

"Vooral veel kopjes koffie drinken. Ik houd contact met stagiairs en studenten die bij ons hebben gewerkt. Ook organiseren we af en toe evenementen voor mensen die geïnteresseerd zijn om bij ons te komen werken."

Welke mensen zijn moeilijk te vinden?

"We zijn op dit moment over de hele breedte op zoek. In het distributiecentrum hebben we operationele mensen nodig die zich bezighouden met kwaliteitscontrole en het bij elkaar zoeken van de bestellingen. In sales zoeken we mensen om onze producten verder onder de aandacht te brengen bij chefs en voor procesmanagement zoeken we data-analisten die met hun analyses verspilling helpen verminderen."

“De afgelopen twee jaar is bijna iedereen weggegaan, we moesten zelfs onze beste mensen ontslaan.” Selma Seddik, ondernemer

Dus jullie zijn het hele bedrijf opnieuw aan het opzetten?

"Voor corona hadden we een team van ongeveer honderd mensen, van wie 25 in vaste dienst. We hadden een heel lage doorloopsnelheid van personeel. De afgelopen twee jaar is bijna iedereen weggegaan, we moesten zelfs onze beste mensen ontslaan. En onze restaurants sluiten. Het gekke was dat zij dat erger voor ons vonden dan voor zichzelf. Nu beginnen we eigenlijk weer van vooraf aan."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan alle ondernemers die in de start-up tot scale-up fase van hun bedrijf zitten en zelf een team moeten samenstellen. InstockMarket groeit ontzettend hard. Door onze eerdere ervaring weten we nu beter hoe we het moeten aanpakken."