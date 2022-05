Welke ondernemer wil nou niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: zelfs BN'ers zijn fan van de rijkversierde mocktails van zussen Senna en Esma.

Wat: MONO Mocktails, non-alcoholische cocktails op locatie of per post

MONO Mocktails, non-alcoholische cocktails op locatie of per post Bedenkers: Senna en Esma el Mourabit

Senna en Esma el Mourabit Sinds: 2019

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Esma: "Ik heb jarenlang in de horeca gewerkt en zag altijd de meest prachtige cocktails voorbij komen. Maar de cocktails zonder alcohol waren altijd heel simpel. Toen dacht ik: kunnen we die mocktails niet net zo mooi versieren?"

Senna: "Ik kom uit de financiële dienstverlening en werkte als jurist. Toen Esma naar me toe kwam met haar idee, dacht ik meteen: dat is ook leuk leuk voor op bedrijfsfeesten. Niet iedereen drinkt en steeds meer bedrijven willen inclusief zijn. Met mooie mocktails zouden we daarop in kunnen spelen."

Hebben jullie meteen jullie banen opgezegd?

Senna: "Toen we net begonnen waren, brak de coronacrisis uit. Feesten waar we voor geboekt waren, gingen niet door. Dus zijn we ernaast blijven werken. Ondertussen bleven we werken aan het uitbouwen van onze klantenkring."

“Ook BN'ers als Famke Louise en Hakim Ziyech huren ons in voor mooie mocktails.” Senna el Mourabit

Esma: "Op een gegeven moment mocht er weer meer en werd het steeds drukker. Ik heb mijn baan toen opgezegd om het maximale uit onze onderneming te kunnen halen. Maar dat was wel een spannende stap, je denkt altijd: wat als het geen succes wordt?"

Senna: "Je weet van tevoren nooit of iets lukt. De timing was vanwege corona natuurlijk niet perfect, maar we hebben altijd gekeken wat nog wél kon. Zo hebben we mocktail-pakketten voor thuis bedacht. Bedrijven konden bijvoorbeeld op deze manier mocktails per post bestellen en op afstand met elkaar een workshop doen."

Hoe lopen de zaken inmiddels?

Senna: "Ontzettend goed. We hebben onze mocktails inmiddels al voor honderden feesten en andere gelegenheden gemaakt. Van bedrijfsfeesten tot bruiloften en verjaardagen. Waaronder ook veel feesten van BN'ers, zoals zangeres Famke Louise, voetballer Hakim Ziyech en rapper Josylvio."

Esma: "Soms hebben we tien boekingen in één weekend, dat betekent ook tien heel verschillende versierde tafels. Elke klant krijgt de mocktailtafel compleet in eigen thema of stijl. Als die allemaal gelukt zijn, geeft dat wel echt een boost."

“Soms kom je er later achter dat je efficiënter had kunnen werken.” Esma el Mourabit

Met je zus samenwerken, gaat dat altijd goed?

Esma: "Senna gaat er altijd voor de volle 100 procent voor. Als we het op mijn tempo hadden gedaan, was ons bedrijf nooit zo groot geworden."

Senna: "We vullen elkaar heel goed aan. Ik durf misschien wat eerder gas te geven en geef soms te veel gas, Esma trapt wat eerder op de rem. Daarnaast is het ook gewoon heel gezellig om met je zus een bedrijf te hebben. We kunnen al onze ideeën bij elkaar kwijt. Met onze broers bespreken we ook veel, zij zijn de oprichters van een merk voor halal babyvoeding."

Hebben jullie wel eens baalmomenten?

Senna: "Het is natuurlijk jammer als een bestelling of boeking niet doorgaat. Maar we merken wel dat als er een deur dichtgaat, er een andere opent. Waar ik wel van kan balen is dat we niet altijd tijd hebben om alle berichten te beantwoorden. We willen daar nu iemand voor aannemen, zo houd je zelf tijd over voor andere dingen."

Esma: "Soms kom je er later achter dat je efficiënter had kunnen werken. Dan kan ik wel eens van balen, want je bespaart er zo veel tijd en geld mee."

Welke plannen hebben jullie voor de toekomst?

Senna: "We hebben veel volgers op sociale media in de Verenigde Staten en Verenigde Arabische Emiraten. Daar willen we iets mee gaan doen, we zijn aan het kijken of we internationaal kunnen gaan uitbreiden. En we zitten aan een eigen vestiging in Nederland te denken, waar mensen onze mocktails kunnen kopen."