Boer worden is niet makkelijk als je niet opgegroeid bent binnen een boerengezin, merkten Jesse Groot (21) en Bram van der Veen (28). Financiering is moeilijk te regelen en in de boerengemeenschap wordt soms sceptisch gereageerd op nieuwkomers. Desondanks hebben zij hun droom toch waargemaakt.

Groot en Van der Veen zijn beiden niet opgegroeid op een boerderij, maar wisten al van jongs af aan dat ze boer wilden worden. "Mijn vader zit op de vrachtwagen en mijn moeder in de sieraden", vertelt Groot. "Wij hebben altijd in een nieuwbouwhuis in de buurt van Alkmaar gewoond, dus ik heb het 'boeren' niet bepaald met de paplepel ingegoten gekregen. Rond mijn achtste kwam ik bij vrienden op bezoek die op een boerderij woonden. Ik was meteen verkocht."

Groot kreeg tijdens zijn opleiding Veehouderij meerdere keren te horen dat een toekomst als boer niet voor hem weggelegd was. "Maar uiteindelijk was ik een van de eersten van de klas die het is gelukt. Dat gaf wel een lekker gevoel."

Ook Van der Veen kreeg al op jonge leeftijd te horen dat hij ondanks zijn enthousiasme waarschijnlijk geen boer zou worden. "Ik vond het vak als klein jongetje al heel mooi, met al die koeien en trekkers", vertelt hij. "Ik ben deels met het boerenleven opgegroeid. Mijn vader komt uit een gezin van tien kinderen. Een van zijn broers heeft de boerderij van hun vader overgenomen, wijzelf hadden geen boerenbedrijf. Als ik mensen vertelde dat ik boer wilde worden, werd er vooral om gelachen."

Drie keer afgewezen door de bank

Dat er veel uitdagingen zijn, erkennen beide boeren. Van der Veen: "Ik ben drie keer compleet afgeschoten bij de bank. Dankzij veel puzzelen en het samenwerken met meerdere partijen is het uiteindelijk toch gelukt om aan de eisen van de bank te voldoen."

"Je hebt immens veel eigen vermogen nodig om een boerenbedrijf te beginnen", zegt Groot. "De regelgeving bepaalt dat er voor iedere koe een halve hectare land nodig is. Als je honderd koeien wilt hebben, heb je zo'n 4,5 miljoen euro nodig om land te kopen. Voor een liter melk krijg je 45 cent en een koe geeft per jaar ongeveer 9.000 liter. Reken maar uit. Er is geen enkele bank die dat gaat financieren."

Vrijwel de enige manier om in Nederland te kunnen starten als boer, is als je familie je de kans geeft om een bedrijf over te nemen, vertelt Groot. "Om die reden heb ik lang gedacht dat ik in het buitenland een boerenbedrijf zou gaan beginnen. Daar liggen de kosten lager en werkt de regelgeving minder tegen."

Het is Van der Veen en Groot op hun eigen manier toch gelukt in Nederland. "Tijdens mijn opleiding Dier- en Veehouderij liep ik stage bij een koeienboer", vertelt Van der Veen. "Hij is me altijd blijven helpen. Ik ben begonnen met het huren van grond met mijn spaargeld, zodat ik met pinken en kalveren kon werken. Begin 2015 werd een klein boerderijtje met 5 hectare land te koop aangeboden en mijn stageboer wilde wel garantstaan. Deze heb ik na vijf jaar verkocht, zodat ik een volgende stap kon zetten met een boerderij op een betere locatie."

'Er is veel geld in de wereld'

Groot heeft in kunnen stappen bij een boerenfamilie. "Ik neem het bedrijf van een andere boer samen met een van zijn zoons over. Ik werk er al vanaf mijn dertiende. Het bedrijf was te groot voor één persoon en zijn andere twee zoons willen niet boeren. Ik hoor het steeds vaker in mijn omgeving dat mensen als ik op deze manier alsnog de kans krijgen om boer te worden."

"Wat heeft geholpen, is het op de voet volgen van de wetgeving", zegt Van der Veen. "Ik heb daar zoveel mogelijk op proberen te anticiperen, om alles mee te kunnen nemen in de strategische keuzes die wij maken. En verzamel goede mensen om je heen. Er is veel geld in de wereld en met een mooi verhaal zijn er altijd mensen die het mooi vinden als iemand ergens 100 procent voor wil gaan."

"Als je dit écht wilt, dan lukt het", wil Groot meegeven aan anderen die boer willen worden. "Laat je niet ontmoedigen, begin zo vroeg mogelijk met het opdoen van kennis. Soms gaat het niet zo makkelijk als je hoopt, maar dat geeft je alleen maar de mogelijkheid om na te denken of je dit echt wilt. Ik wist altijd heel zeker dat dit mijn droom is. We genieten er elke dag van."