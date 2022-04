Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Remy Harrewijn, die samen met zijn vader wijnbedrijf Chateau Amsterdam oprichtte

Ondernemer : Remy Harrewijn

: Remy Harrewijn Bedrijf: Chateau Amsterdam

Chateau Amsterdam Leestip: The 100-Year Life - Living and Working in an Age of Longevity van Lynda Gratton and Andrew J. Scott

'Haast je langzaam', is een van de motto's van Chateau Amsterdam. Toch groeide het bedrijf van vader en zoon Harrewijn redelijk onstuimig. Gingen er in 2017 nog zo'n 5.000 flessen over de toonbank, dit jaar zijn dat er een slordige 200.000.

De druiven komen vanuit heel Europa naar de loods in het Amsterdamse stadsdeel Noord, waar ze tot wijn worden verwerkt. Om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen, wordt de wijnmakerij dit jaar flink uitgebreid, onder meer met een restaurant. Een partner in Bulgarije ondersteunt de productie, zodat Chateau Amsterdam ook in supermarkten verkrijgbaar is.

Waarom heb je het boek van Gratton en Scott gekozen als gouden leestip?

"De auteurs stellen dat kinderen die nu geboren worden in de VS waarschijnlijk een levensverwachting hebben van 108 jaar. Dat brengt enorme veranderingen met zich mee als we kijken naar werk en carrière. De spanningsboog in een mensenleven - zoals we die kennen - zal veranderen."

Wat bedoel je daarmee?

"Als we zo veel ouder worden, is de traditionele indeling van een werkend leven niet meer zo zinvol. Vroeger gingen mensen op hun 16e werken en op hun 65e voor nog ongeveer vijftien jaar met pensioen. Dat is in de toekomst niet meer te betalen, wat betekent dat mensen langer moeten doorwerken."

"Los van het geld dat ouder worden kost, vind ik het een fascinerend gegeven. Ik ben net vader geworden en mijn dochter leeft misschien wel langer dan een eeuw. Dat is een tijdspanne die ik nauwelijks kan overzien."

“De wereld verandert ontzettend snel en met zo'n simpel feit als een hogere levensverwachting worden we collectief gedwongen daar oplossingen voor te vinden.”

Wat betekent die tijdspanne voor jou?

"Het roept vragen op waartoe ik me probeer te verhouden. Hoe houd ik de energie goed in verschillende fases in mijn leven? Hoe kan ik mijn werkende leven invullen zonder me te verschuilen achter diploma's of het toewerken naar een pensioen? De wereld verandert ontzettend snel en met zo'n simpel feit als een hogere levensverwachting worden we collectief gedwongen daar oplossingen voor te vinden."

Hoe maak je jouw bedrijf toekomstbestendig?

"We groeien snel en willen onze filosofie en manier van wijn maken beschikbaar maken voor een groot publiek. Tegelijkertijd willen we een positief effect creëren, de aarde niet slechter achterlaten dan we haar aantroffen. Daarom selecteren we onze druivenboeren op hoe ze werken. Hoewel we biologisch belangrijk vinden, zijn we niet gecertificeerd. We halen ook graag druiven uit koudere en nattere streken, waar biologische teelt geen optie is."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"In ieder geval aan alle bestuurders, mensen in dezelfde positie als ik. Dit boek is voor mij een wake-upcall om moedig te blijven en niet de gevestigde orde te volgen. Het inspireert me om mezelf te ontwerpen in een spanningsboog die zo lang zou kunnen zijn."