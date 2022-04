Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Wencke van der Meijden is sinds januari directeur van alle AniCura-dierenklinieken in Nederland.

Hoe ben je directeur geworden?

"Ik was hiervoor consultant bij verschillende humane zorginstellingen, ik heb bijna alle ziekenhuizen vanbinnen gezien. Na jaren advies te hebben gegeven, wilde ik ook weleens aan de andere kant van de tafel zitten. Toen kwam een vacature voorbij voor practice manager bij van AniCura Medisch Centrum voor Dieren, een dierenziekenhuis. Ik merkte dat de waarden van het bedrijf heel erg passen bij die van mij: kwaliteit van zorg staat op één."

"Als practice manager was ik verantwoordelijk voor alles in het dierenziekenhuis: van de polikliniek tot aan de ic's en de spoedeisende hulp. Dat was ontzettend leerzaam. Daarna groeide ik door naar de functie van Head of Operations en sinds 1 januari ben ik directeur van alle honderd locaties."

Hoe bevalt je nieuwe rol?

"Erg goed. Wat me opvalt, is dat de humane zorg niet heel erg verschilt van de dierzorg. Wat die twee werelden gemeen hebben is de gedrevenheid van de medewerkers. Het grootste verschil is dat de dierzorg minder politiek is. Veranderingen gaan daardoor sneller, zo kun je ook veel meer voor elkaar krijgen. Dat vind ik heel fijn."

Wat voor directeur wil je zijn?

"Ik wil graag een empathische leider zijn die mensen meeneemt in de bedrijfsvoering. Vanuit de consultancy weet ik wat verandering binnen een organisatie met mensen kan doen en hoe je daar vervolgens het beste mee omgaat. Het heeft me geleerd om goed te luisteren naar medewerkers. Het zijn de professionals die weten wat er nodig is in de behandelkamers."

Lig je ook weleens wakker van je werk?

"Ik wil goed voor al onze mensen zorgen, maar het zijn er zo veel. Omdat we verschillende locaties hebben, is het lastig om overal een rondje te doen om iedereen een hart onder de riem te steken. Daar kan ik 's nachts wel wakker van liggen."

"Iedereen werkt ontzettend hard. We moeten oppassen dat we geen mensen verliezen, want we hebben al te maken met tekorten. Gelukkig hoef ik het allemaal niet alleen te doen, ik heb een ontzettend fijn team om me heen."

“Als ik een keer gestrest ben op het werk, voel ik al snel een natte neus van een van de kantoorhonden tegen me aan.”

"Door zo veel mogelijk bij de klinieken langs te gaan, probeer ik mee te krijgen wat er speelt. Vervolgens bedenken we oplossingen. We hebben bijvoorbeeld een programma opgezet voor net afgestudeerde dierenartsen, zodat ze zich niet al te veel in het diepe gegooid voelen."

Hoe combineer je zo'n drukke baan met het privéleven?

"De hele week ben ik volle focus met mijn werk bezig ben, maar in het weekend ben ik er helemaal voor mijn gezin. Ik heb een tijdlang in Noorwegen gewoond en de Noren weten heel goed balans te houden tussen werk en privé. Daardoor kan ik het nu ook veel beter. Noren laden op met familie en natuur, daarom zijn we in Haarlem gaan wonen. We hebben hier veel natuur om ons heen."

"Als ik een keer gestrest ben op het werk, voel ik al snel een natte neus van een van de kantoorhonden tegen me aan. Ze voelen dan dat je even aandacht nodig hebt. Dat vind ik ook echt heel leuk aan mijn werk: ik word heel de dag omringd door dieren. Die maken je echt gelukkiger op de werkvloer."