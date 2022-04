Geen bijbaan tijdens je studie, maar meteen een eigen onderneming starten. Dat deden Stephanie Troost (22) en Roelof Stoelwinder (24). Troost zette anderhalf jaar geleden LICA op, een merk van suikervrije alcoholische cocktails. Stoelwinder heeft een webshop in gamingartikelen gericht op racesimulatie en werkt ondertussen aan zijn volgende onderneming.

"Mijn webshop staat momenteel op een laag pitje, omdat ik druk ben met de ontwikkeling van een tweede onderneming: Lola", vertelt Roelof Stoelwinder, derdejaarsstudent Business Administration and Management aan de Hanzehogeschool in Groningen. "Ik wil graag iets goeds doen en werk momenteel aan een statiegeldsysteem om het aantal wegwerpverpakkingen te verminderen."

Stephanie Troost is derdejaarsstudent Ondernemerschap en Retailmanagement aan de Hogeschool Rotterdam. "De eerste anderhalf jaar van mijn opleiding heb ik me vol op de studie gestort", vertelt ze. "Ik had geen bijbaan, maar heb me vooral gefocust op het uitwerken van bedrijfsideeën. Dat wordt door mijn opleiding erg gestimuleerd. Die ervaring heb ik vervolgens gebruikt om een eigen bedrijf te beginnen."

“Als ik de barman vroeg om een cocktail met minder suiker, waren er vaak weinig opties.” Stephanie Troost, oprichter LICA

Stoelwinder wist al snel dat hij tijdens zijn studie liever ondernemer wilde worden dan een parttime werknemer. "Ik heb in supermarkten gewerkt en bij een hypotheekadviseur", zegt hij. "Ik merkte dat ik meer voor de wereld wilde doen dan werken voor anderen."

"Tijdens een stage op een groot kantoor viel het me op dat er in de kantine belachelijk veel wegwerpverpakkingen worden gebruikt voor koffie, thee en eten. Daar wilde ik iets aan doen, maar voor mijn gevoel miste ik nog de kennis en ervaring om dit grote probleem aan te pakken. Daarom ben ik eerst begonnen met het opzetten van een webshop, om ondernemingservaring op te doen."

'Nu begint het leren pas echt'

Ook Troosts bedrijf is uit eigen interesse ontstaan, zegt ze. "Tijdens het stappen viel het me op dat er vooral cocktails vol met suiker op het menu stonden. Zelfs als ik de barman vroeg om een versie met minder suiker te maken, waren er vaak weinig opties. Toen besloot ik het idee voor suikervrije cocktails zelf uit te werken."

Het begon met een marktonderzoek. "Ik heb het concept ontwikkeld en het vervolgens verder uitgewerkt met een goede vriend van me, Bryan IJsselstein. Hij zorgt nu tevens voor de internationale verkoop. Zo hebben we er samen voor gezorgd dat het balletje is gaan rollen."

“Ik zorg ervoor dat ik de vakken kies die ik direct kan toepassen op mijn bedrijf. Op die manier heb ik meer geleerd over bijvoorbeeld het uitwerken van processen.” Roelof Stoelwinder, oprichter webshop

"Het ondernemen zit bij ons in de familie, mijn vader en opa waren beiden erg ondernemend", aldus Troost. "Daarom heb ik ook voor Ondernemerschap en Retailmanagement gekozen. Tijdens deze opleiding word je gestimuleerd om eigen bedrijfsideeën te bedenken, want dit is het perfecte moment om eraan te werken. Het wordt lastiger wanneer je afgestudeerd bent en al een eigen baan hebt."

Er zijn veel voordelen aan ondernemen terwijl je nog studeert, vertelt Stoelwinder. "Ik zorg ervoor dat ik de vakken kies die ik direct kan toepassen op mijn bedrijf. Op die manier heb ik meer geleerd over bijvoorbeeld het uitwerken van processen en logistieke problemen oplossen. Voor de boekhouding en andere bedrijfsideeën kan ik sparren met docenten. Nu begint het leren pas echt."

Doseren kun je leren

Ondernemen tijdens het studeren is goed te doen, stelt Stoelwinder. "Maar het is weleens te zwaar geworden", vertelt hij. "Ik heb nee moeten leren zeggen en prioriteiten leren stellen. Er zijn tijden geweest dat ik tentamens, veel afspraken en uitvoerend werk in één week had gepland. Ik zorg er nu voor dat ik dat beter doseer."

Ook is het goed om in je achterhoofd te houden dat dingen vaak makkelijker zijn dan ze lijken, tipt Troost. "Je moet niet te veel nadenken en de handen uit de mouwen steken. Pitchen vond ik bijvoorbeeld eerst heel spannend omdat ik het nog nooit had gedaan. Maar zodra het eenmaal achter de rug is, valt het hartstikke mee."

'Niet stilzitten, maar avonturieren'

Troost en Stoelwinder willen na hun afstuderen graag doorgaan met hun ondernemingen. "Ik wil hier zeker mijn werk van gaan maken", zegt Troost. "Onlangs is LICA door de Start-up Academy van de Hogeschool Rotterdam (een plek waar de hogeschool studerende starters begeleidt, red.), verkozen tot start-up van het jaar. Dat heeft me een onwijze boost gegeven. Ik heb interessante mensen leren kennen en veel geleerd, dus ik wil vooral door blijven gaan."



Stoelwinder hoopt ooit van zijn bedrijf te kunnen leven. "Het is mijn doel om binnen een aantal jaren een Europees begrip te zijn en al mijn tijd in Lola te kunnen stoppen. Het is hard werken, maar het ontzettend leuk. Het ondernemen past bij mijn persoonlijkheid. Ik vind het moeilijk om stil te zitten en moet blijven avonturieren."