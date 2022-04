Welke ondernemer wil nou niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Marsha Goei en Joris van Doorninck bedachten samen met hun team een nieuwe manier van daten via een app.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Marsha: "Je kunt als ondernemer op twee manieren beginnen: met een heel goed idee of vanuit het idee dat je iets wil opzetten zonder dat je weet wat. Vanuit dat laatste zijn wij begonnen. We hebben een team mensen om ons heen verzameld en zijn ideeën met elkaar gaan uitwisselen. Iedereen van ons had wel een lijstje met dingen die nooit eerder op de markt zijn gebracht. Die lijstjes hebben we naast elkaar gelegd."

Een datingapp voor offline daten bleek het gouden idee. Wat waren de vervolgstappen?

Marsha: "We hebben de Lean Startup-methode toegepast. Je test je idee eerst voor je begint met bouwen. We hebben mensen gevraagd wat ze van datingapps vinden. Toen kwamen we erachter dat het eindeloos swipen en chatten niet beviel. Velen wilden liever meteen op date met iemand die zorgvuldig met je gematcht is."

"Daarna zijn we met profielen van vrienden de straat opgegaan om te kijken of mensen wel durfden te daten zonder te chatten. We matchten iedereen eerst nog handmatig, maar dat ging op een gegeven moment niet meer. Toen moesten we wel een app bouwen."

Joris: "We hebben de app samen met de gebruiker ontwikkeld. Onderweg hebben we geleerd wat mensen zoeken in zo'n datingapp. Als we meteen begonnen waren met bouwen, dan was er waarschijnlijk een minder goed werkend concept uit gekomen."

Wat hebben jullie allemaal aangepast?

Marsha: "Nadat je gematcht bent door ons algoritme, regelen wij de date. In het begin dachten we dat mensen graag een activiteit wilden doen op een date, zoals poolen of boulderen. Maar mensen bleken liever een drankje te willen doen op een eerste date. Dat scheelde, want zo hoefden wij niet op zoek naar partners die zulke activiteiten aanbieden."

Joris: "Het businessmodel hebben we ook aangepast. Andere datingapps verdienen geld aan de tijd die jij doorbrengt op de app. Wij wilden dat via de dates doen, zodat onze intenties gelijk zijn aan die van de gebruiker. We dachten dat we genoeg opbrengsten zouden halen uit de samenwerking met de cafés, omdat we hen klandizie bieden. Maar die bedragen waren veel te laag. Gebruikers bleken wel graag fooi te geven. Zo kwamen we op het idee om 7,50 euro te vragen per date, inclusief eerste drankje."

Hoe gaat het inmiddels?

Marsha: "Erg goed. We zijn inmiddels in vijftien steden actief en hebben laatst de 20.000e date mogen regelen, nu zitten we alweer op 21.000 dates."

Joris: "De eerste Breeze-baby is inmiddels geboren. Dat is echt ontzettend bijzonder."

Marsha: "Het voelt een beetje als onze baby. Normaal horen we die positieve verhalen niet. Ik weet alleen dat ongeveer 60 procent van de mensen telefoonnummers wil uitwisselen na de eerste date. We krijgen meestal niet te horen of ze er een relatie aan overhouden."

“Ondernemen is hard werken en veel geduld hebben. Je wordt vaak teleurgesteld en soms verrast.” Joris van Doorninck, medeoprichter Breeze

Wat hebben jullie geleerd van het ondernemerschap?

Joris: "Het klinkt alsof we een makkelijke rit achter de rug hebben. Maar ondernemen is hard werken en veel geduld hebben. Je wordt vaak teleurgesteld en soms verrast. We hebben ook periodes gehad waarin de app niet zo lekker liep. Maar omdat iedereen in het team ervoor bleef gaan, hebben we nooit nagedacht over stoppen."

Marsha: "Er is veel commitment naar het team toe. Iedereen heeft een gevoel van loyaliteit, we hebben er allemaal veel moeite en tijd ingestoken. Dan wil je ook niet opgeven."

Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?

Joris: "We zijn nu bezig met een nieuwe investeringsronde. We willen flink doorgroeien in Nederland en uiteindelijk hopen we het online daten ook in het buitenland te gaan veranderen."